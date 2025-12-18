國中女腹痛一年半找不到原因！痛到送急診 中醫揭：肝氣卡住

林姓國中少女1年半來飽受反覆腹脹與腹痛折磨，痛起來不僅會冒冷汗、嘔吐，甚至恐懼進食 ；盡管多次進出急診，且抽血、X光、超音波等各項檢查皆顯示正常，仍只能依賴止痛藥暫時壓制，生活品質大受影響 ；最終轉往中醫求診，才發現竟是「肝氣卡住」所致 。

光田綜合醫院中醫部表示，該名少女初診時腹部緊繃、臉色蒼白 。經詳細詢問發現，少女長期面臨課業壓力大、睡眠不足、飲食不規律等問題，加上情緒緊張，符合中醫所謂的「肝氣鬱滯」體質 。

中醫師郭彥碁解釋，醫學檢查正常，患者卻劇痛難耐，關鍵在「肝氣鬱滯」，可理解為身體的氣機卡住，導致腸胃如同被堵住一般，此時進食反而會加重不適，進而出現腹脹與腹痛、反胃甚至嘔吐，功能性腸胃不適；常見於壓力大、作息紊亂的青少年，這也是為何醫院檢查正常，症狀卻反覆發作的原因 。

針對少女的狀況，郭醫師當即開立了疏肝理氣、調和脾胃的中藥處方，搭配調理搭配生活改善後，並給予生活習慣建議調整飲食習慣，放慢吃飯速度，避免食用冰冷或油膩的食物，同時規律生活作息，維持穩定的睡眠與情緒，接受治療僅一星期後，腹脹與腹痛便有明顯改善，終於能正常進食，目前已不再需要因突發劇痛進出急診 。

郭彥碁並表示，家長應留意孩子的壓力與情緒，若孩童或青少年出現反覆腹痛，但醫學檢查皆正常的情況，很可能與情緒或壓力導致的功能性腸胃症狀有關 ，平時應多留意孩子的飲食、情緒與睡眠變化，必要時可尋求中醫協助調理體質，避免長期的身體不適影響學習與日常生活 。

