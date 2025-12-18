賴總統「一孩家庭」聘外傭僅15.2%女性支持 逾9成保母反對

賴清德總統日前拋出「一孩家庭」也可申請外籍幫傭的政策構想，引發各界批評。托育及就業政策催生聯盟今公布最新民調，此政策僅獲15.2%女性支持。而女性重視的育兒政策首要是友善職場，外籍幫傭敬陪末座。另有逾9成現職保母，反對「一孩家庭無差別皆可聘外傭」。

賴清德總統日前接受媒體專訪指出，將規畫家有12歲以下的「一孩家庭」也可申請外籍幫傭，行政院目前研議中，最快年底公布相關政策與配套方案。

針對政府將推動「無差別開放外籍幫傭」政策，托育及就業政策催生聯盟今舉行記者會公布兩份最新民調結果，包含以全台20至70歲女性為母體，抽出1138份問卷調查樣本；以及針對在職保母社群的網路問卷。

抽樣民調顯示，超過8成女性認為聘外傭應有「弱勢優先」的排序，跟賴總統一樣主張「無差別開放」僅占15.2%。而問及最需要的育兒政策，前3名分別為友善職場、落實兒童托育安全、擴大公共托育資源；而「開放外籍幫傭申請限制」在7個選項中敬陪末座。而在另1份針對全台3438名現職保母的網路問卷調查，在回傳813份問卷中，有高達91.7%反對此政策。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶表示，開放「一孩家庭」也可申請外傭，違反執政黨長年實施托育公共化、彈性育嬰假的施政路線，反而把育兒家庭的需求推向奴工市場。台灣婦女的疲憊，應用更安心的公共托育與臨托服務，以及職場減壓的彈性措施來解決，絕非轉包給24小時外籍幫傭。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，早在9月初便發聲明反對，指出家庭聘僱制度長期存在低薪、超時、工作與居住空間重疊造成的隱私侵害，以及性侵害與性騷擾風險等問題。她批評此政策「以剝削外籍女性移工的勞動權益，去成就台灣女性就業」，既無助托育困境，也忽視移工人權。她呼籲政府懸崖勒馬，停止推動此政策。

台灣執業安全健康連線執行長、行政院性平會委員黃怡翎表示，並非多數家庭都有能力讓移工住進家中，且家戶是封閉且權力不對等的工作場所，照顧與生活難以區隔，移工常需長期住在雇主家中，加上語言與資訊不對等，使其更易陷入超時、侵犯隱私與求助不易等風險；若在制度缺乏改革與保障前即大幅開放，只會擴大弱勢勞動者遭遇不良處境，而能真正促進女性就業的效益恐極其有限。

全國教保產業工會理事長梁美詩表示，政府多年來才逐步建立起公共幼托體系，而托育現場9成8是中高齡女性，如今若開放外籍幫傭，不但嘉惠的多是高收入家庭，對中低收入家庭負擔幫助有限，還會衝擊幼托機構招生、削弱本土女性就業機會，等於親手摧毀自己建立的公共幼托制度，使托育重新退回家庭個別選擇。她批評此政策不僅弱化公共化，更牽涉外籍移工勞動權益的剝削問題，呼籲政府應擴大公共幼托服務，而非走回頭路。

台灣勞工陣線政策部主任馬明毅批評，此政策非解方，而是「加深不平等的毒藥」。外籍家庭幫傭長期不受《勞基法》保障，沒有一例一休，高工時與嚴苛生活條件屢見不鮮，亦常傳出不當對待事件，若仍執意開放，只會擴大同工不同酬與剝削。

勞動部長洪申翰今受訪時回應，勞動部在行政院的指示跟原則下，已和衛福部一起進行外籍幫傭政策的評估跟研商，勞動部也很願意來聆聽各界的聲音，包括多元家庭需求等需求。 托育及就業政策催生聯盟等社運團體，上午在台大校友會館舉行記者會。托育及就業政策催生聯盟王兆慶表示，政府「開放外籍幫傭」非「育兒家庭困境」的解方。記者黃義書／攝影

