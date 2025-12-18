房事不幸福 4位熟男就有1人有這症狀

中年男性邁入不惑之年後，常感到體力下降，早上起床沒精神、工作注意力不集中、晚上回家只想休息，甚至對房事興致缺缺。台北市立聯合醫院陽明院區說，多數人以為壓力大或自然老化，但可能是男性相當常見卻容易忽略的「睪固酮缺乏症候群」，每4位熟男就有1人睪固酮不足。

北市聯醫陽明院區泌尿科主治醫師戴盟哲說，研究顯示，若以總睪固酮低於300 ng/dL為準，40歲以上男性中約有四分之一屬於偏低。睪固酮不足與肥胖、高血壓、糖尿病等代謝症候群互相影響，荷爾蒙低會使內臟脂肪增加，而內臟脂肪又會把睪固酮轉換為雌激素，使濃度下降得更快，形成惡性循環。

戴盟哲表示，男性睪固酮分泌是每年緩慢下降1至2%，不像女性更年期般急遽，因此症狀常被忽略。睪固酮缺乏最具代表性症狀是性慾下降、晨間或夜間勃起減少等性功能變化，也因荷爾蒙太低，光吃威而鋼或犀利士效果不佳；二是體力下降、肌肉流失、腹部肥胖、容易疲倦等生理變化；三是煩躁、心情低落、易怒、注意力差等心理與認知影響。

科技業主管52歲陳先生最近晨勃次數變少、從事親密行為常力不從心，求助泌尿科門診發現，除了勃起功能障礙，也有疲倦、無法專注、精神不佳等症狀，院方以ADAM問卷評估症狀，強烈懷疑有睪固酮缺乏的問題；陳先生兩次早上抽血檢測，皆顯示睪固酮濃度僅約220 ng/dL上下，低於臨床標準300 ng/dL，因此確診睪固酮缺乏症候群。

陳先生選擇鼻內凝膠治療，藥物經鼻黏膜吸收，不用擔心家人接觸到藥物，3周後精神、體力變好，晨勃也逐漸恢復，順利改善夫妻間親密關係；配合重量訓練6個月後，他的肌肉量增加，也改善偏高血糖，他笑說，「原來不是我老了，而是荷爾蒙不夠。」

戴盟哲談及睪固酮回到450至600 ng/dL的生理範圍，治療方式包含經皮凝膠、鼻內凝膠、口服藥物或針劑，但有生育需求的年輕男性不適合直接補充睪固酮，以免抑制精蟲生成；治療3周後，精神與性慾會改善，3至6周可改善情緒與勃起功能，肌肉量與骨密度則需半年以上才會明顯提升。另，醫學證據顯示，補充睪固酮「不會引起新的攝護腺癌」。

他強調，藥物只是輔助，真正能長期維持健康的仍是生活方式，規律重量訓練、減重、良好睡眠、均衡飲食都能幫助身體自然提升睪固酮分泌。

