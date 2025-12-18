快訊

影／颱風過後不怕吃不到新鮮蔬菜 3大學跨校合作發表保存技術

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國立嘉義大學、中興大學與宜蘭大學跨校合作，運用冷凍、冷鏈與低鹽破壁等食品保存技術，能把蔬菜有效保存。記者黃寅／攝影
國立嘉義大學、中興大學與宜蘭大學跨校合作，運用冷凍、冷鏈與低鹽破壁等食品保存技術，能把蔬菜有效保存。記者黃寅／攝影

颱風等天然災害來襲時，經常吃不到蔬菜，或是價格飛漲，農業部農糧署為此請國立嘉義大學、中興大學與宜蘭大學跨校合作，運用冷凍、冷鏈與低鹽破壁等食品保存技術，能把蔬菜有效保存，不但在災害時依然可以吃到平價蔬菜，也因這樣的處理後的蔬菜清潔無虞又省去截切，不但吃的安心，還省去料理後的廚餘處理，3校今天共同舉辦發表會，並表示產品會在各大通路上架，歡迎消費者使用。

嘉義大學校長林翰謙說，該校食品系長期協助國產蔬菜加工保存與發酵技術，食品科學系副教授張文昌團隊今年以高麗菜為核心作物，與業者共同發展低鹽淺漬與低酸欄柵技術，成功延長高麗菜保存期限超過6個月，使盛產期蔬菜得以供應至秋冬淡季，兼具市場調節與食材穩定供應的效益，同時還完成家用菜色食譜開發，讓大家吃的安心和健康。

此外，該校亦以具產銷履歷的國產高麗菜為原料進行常溫韓式高麗菜泡菜產品開發，能在無添加防腐劑的前提下，保留泡菜爽脆口感與風味層次。另亦投入紅蔥頭創新加工研究，能提升香氣穩定度與產品品質，拓展國產辛香蔬菜的高值化應用。

宜蘭大學副校長謝昌衛說，這些蔬菜的清洗過程都經過嚴格的認證，包括原料選取、農藥篩選、蟲害移除，處理工廠都有穩定的清洗過程且規格化，所以可以說比家裡洗的還乾淨，這也是學校、工廠等團膳可以放心採用的依據。例如仙菇不易保存，冷藏容易發霉，但經過IQF（Individual Quick Freezing）個別急速冷凍處理，就容易保存，宜蘭三星蔥也同樣能維持風味，一年四季都可以吃到。

農糧署中區分署長陳尚仁說，目前已有至少2０、30種蔬菜都經過這樣的方式處理後上市，目前品項還在增加中，以符合消費者需求。

國立嘉義大學、中興大學與宜蘭大學跨校合作，運用冷凍、冷鏈與低鹽破壁等食品保存技術，能把蔬菜有效保存。記者黃寅／攝影
國立嘉義大學、中興大學與宜蘭大學跨校合作，運用冷凍、冷鏈與低鹽破壁等食品保存技術，能把蔬菜有效保存。記者黃寅／攝影
宜蘭三星蔥經過處理，也同樣能維持風味，且一年四季都可以吃到。記者黃寅／攝影
宜蘭三星蔥經過處理，也同樣能維持風味，且一年四季都可以吃到。記者黃寅／攝影
農糧署中區分署長陳尚仁（右三）說，目前已有至少2、30種蔬菜都經過這樣的方式處理後上市，目前品項還在增加中，記者黃寅／攝影
農糧署中區分署長陳尚仁（右三）說，目前已有至少2、30種蔬菜都經過這樣的方式處理後上市，目前品項還在增加中，記者黃寅／攝影

宜蘭大學 國立嘉義大學 高麗菜

