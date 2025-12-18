大雪山國家森林遊樂區楓紅率已8成 楓紅與晚霞美得像畫
山區氣溫低，大雪山國家森林遊樂區也因日夜溫差大，園區內楓葉陸續轉色，目前整體楓紅率已達8成，紅、橙、黃交織的葉色點綴山頭，還有楓紅與與晚霞交疊畫面，遊客說美得像畫。
林業及自然保育署台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區內分布台灣紅榨槭、青楓、楓香等多樣變色葉植物。楓紅景觀自高海拔地區率先展開，小雪山資訊站周邊、49K停車場一帶、35K收費站及稍來山步道、大雪山林道35K至49K路段，已可明顯欣賞楓葉由綠轉黃、由橙轉紅的層次變化。
林業保育署台中分署指出，冷空氣一波波南下，楓葉顏色將持續加深，即日起至耶誕節前後皆為最佳觀賞期，楓紅景觀可望一路延續至年底，正是規劃耶誕假期、年終小旅行的最佳時機。
台中分署提醒，近期山區早晚氣溫偏低，日夜溫差明顯，平均氣溫約落在8至17度，建議遊客上山時備妥保暖衣物、毛帽與手套，並留意天候與道路狀況。
