民團揭露女性網路民調 指開放外籍幫傭非育兒家庭困境解方

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
托育及就業政策催生聯盟、台灣勞工連線、全國教保產業工會、台灣職業安全健康連線、台灣家長教育聯盟、婦女新知基金會等社運團體，上午在台大校友會館舉行記者會，指政府「開放外籍幫傭」非「育兒家庭困境」的解方。記者黃義書／攝影
托育及就業政策催生聯盟、台灣勞工連線、全國教保產業工會、台灣職業安全健康連線、台灣家長教育聯盟、婦女新知基金會等社運團體，上午在台大校友會館舉行記者會，指政府「開放外籍幫傭」非「育兒家庭困境」的解方。記者黃義書／攝影

托育及就業政策催生聯盟、台灣勞工連線、全國教保產業工會、台灣職業安全健康連線、台灣家長教育聯盟、婦女新知基金會等社運團體，上午在台大校友會館舉行「外籍幫傭不是台灣育兒難題的解方 『女性民調』顯示第一要『友善職場』、第二要『托育』『外傭』敬陪末座」記者會。

在托育及就業政策催生聯盟一項委外的女性民調就「如果並不是所有有小孩的家庭都能申請外籍幫傭，您認為哪一種規定比較合理？」。民調結果顯示「身障、單親、兩孩等家庭優先」共有49.2%支持，而賴清德總統的「不限制，所有育兒家庭皆可」政策，僅15.2%女性支持。

托育及就業政策催生聯盟王兆慶說明，另一項網路女性民調，就「在少子化與雙薪家庭普遍的背景下，若政府近期需分階段推動育兒／托育相關政策的優先選項」。民調顯示落實企業彈性工時／友善職場52.7%、落實兒童托育安全48.3%、擴大公共托育資源44.8%、家事服務補助39.0%、降低工時並給予薪資補貼35.0%、促進男性承擔照顧責任21.1%，而賴清德總統的「開放外籍幫傭申請限制」政策僅有18.4%，敬陪末座。顯示民眾並不覺得「開放外籍幫傭」是回應「育兒家庭困境」的主要公共政策工具。

台灣勞工連線馬明毅（左起）、全國教保產業工會梁美詩、行政院性平會委員鄧筑媛、台灣職業安全健康連線黃怡翎、台灣家長教育聯盟楊廖敏芳、婦女新知基金會覃玉蓉、托育及就業政策催生聯盟王兆慶等社運團體，上午在台大校友會館舉行記者會。記者黃義書／攝影
台灣勞工連線馬明毅（左起）、全國教保產業工會梁美詩、行政院性平會委員鄧筑媛、台灣職業安全健康連線黃怡翎、台灣家長教育聯盟楊廖敏芳、婦女新知基金會覃玉蓉、托育及就業政策催生聯盟王兆慶等社運團體，上午在台大校友會館舉行記者會。記者黃義書／攝影
托育及就業政策催生聯盟等社運團體，上午在台大校友會館舉行記者會。托育及就業政策催生聯盟王兆慶表示，政府「開放外籍幫傭」非「育兒家庭困境」的解方。記者黃義書／攝影
托育及就業政策催生聯盟等社運團體，上午在台大校友會館舉行記者會。托育及就業政策催生聯盟王兆慶表示，政府「開放外籍幫傭」非「育兒家庭困境」的解方。記者黃義書／攝影
托育及就業政策催生聯盟等社運團體，上午在台大校友會館舉行記者會。托育及就業政策催生聯盟王兆慶（後右一）指出，網路女性民調顯示，民眾並不覺得「開放外籍幫傭」是回應「育兒家庭困境」的主要公共政策工具。記者黃義書／攝影
托育及就業政策催生聯盟等社運團體，上午在台大校友會館舉行記者會。托育及就業政策催生聯盟王兆慶（後右一）指出，網路女性民調顯示，民眾並不覺得「開放外籍幫傭」是回應「育兒家庭困境」的主要公共政策工具。記者黃義書／攝影

相關新聞

訪日外國人數再創新高 11月竟有56萬陸客 林氏璧：怎麼這麼不聽話

陸客暫停日本旅遊，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年11月訪日外國人351萬，創史上1...

未來1周3波東北季風來亂 明天冬雨轟全台 耶誕節北東溼涼

未來1周天氣主要受到東北季風增強減弱交替的影響，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，預計將會有3波東北季風影響台灣。第...

賴總統「一孩家庭」聘外傭僅15.2%女性支持 逾9成保母反對

賴清德總統日前拋出「一孩家庭」也可申請外籍幫傭的政策構想，引發各界批評。托育及就業政策催生聯盟今公布最新民調，此政策僅獲...

3波東北季風接力 賈新興：明全台有雨 「冬至」新竹以北及東部溼答答

未來10天受3波東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

罕見！國寶藍腹鷴現身市區 柳丁哥哥痛心：遇過最傻眼的路殺

知名藝人「柳丁哥哥」在其臉書粉絲專頁上分享了一則令人震驚且擔憂的消息。日前他在新北市中和區秀朗橋下方的人行道旁，發現了一隻遭到路殺的二級保育類野生動物藍腹鷴，引發了廣大網友熱議。

