民團揭露女性網路民調 指開放外籍幫傭非育兒家庭困境解方

托育及就業政策催生聯盟、台灣勞工連線、全國教保產業工會、台灣職業安全健康連線、台灣家長教育聯盟、婦女新知基金會等社運團體，上午在台大校友會館舉行「外籍幫傭不是台灣育兒難題的解方 『女性民調』顯示第一要『友善職場』、第二要『托育』『外傭』敬陪末座」記者會。

在托育及就業政策催生聯盟一項委外的女性民調就「如果並不是所有有小孩的家庭都能申請外籍幫傭，您認為哪一種規定比較合理？」。民調結果顯示「身障、單親、兩孩等家庭優先」共有49.2%支持，而賴清德總統的「不限制，所有育兒家庭皆可」政策，僅15.2%女性支持。

托育及就業政策催生聯盟王兆慶說明，另一項網路女性民調，就「在少子化與雙薪家庭普遍的背景下，若政府近期需分階段推動育兒／托育相關政策的優先選項」。民調顯示落實企業彈性工時／友善職場52.7%、落實兒童托育安全48.3%、擴大公共托育資源44.8%、家事服務補助39.0%、降低工時並給予薪資補貼35.0%、促進男性承擔照顧責任21.1%，而賴清德總統的「開放外籍幫傭申請限制」政策僅有18.4%，敬陪末座。顯示民眾並不覺得「開放外籍幫傭」是回應「育兒家庭困境」的主要公共政策工具。 台灣勞工連線馬明毅（左起）、全國教保產業工會梁美詩、行政院性平會委員鄧筑媛、台灣職業安全健康連線黃怡翎、台灣家長教育聯盟楊廖敏芳、婦女新知基金會覃玉蓉、托育及就業政策催生聯盟王兆慶等社運團體，上午在台大校友會館舉行記者會。記者黃義書／攝影 托育及就業政策催生聯盟等社運團體，上午在台大校友會館舉行記者會。托育及就業政策催生聯盟王兆慶表示，政府「開放外籍幫傭」非「育兒家庭困境」的解方。記者黃義書／攝影 托育及就業政策催生聯盟等社運團體，上午在台大校友會館舉行記者會。托育及就業政策催生聯盟王兆慶（後右一）指出，網路女性民調顯示，民眾並不覺得「開放外籍幫傭」是回應「育兒家庭困境」的主要公共政策工具。記者黃義書／攝影

