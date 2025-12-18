聽新聞
0:00 / 0:00
民團揭露女性網路民調 指開放外籍幫傭非育兒家庭困境解方
托育及就業政策催生聯盟、台灣勞工連線、全國教保產業工會、台灣職業安全健康連線、台灣家長教育聯盟、婦女新知基金會等社運團體，上午在台大校友會館舉行「外籍幫傭不是台灣育兒難題的解方 『女性民調』顯示第一要『友善職場』、第二要『托育』『外傭』敬陪末座」記者會。
在托育及就業政策催生聯盟一項委外的女性民調就「如果並不是所有有小孩的家庭都能申請外籍幫傭，您認為哪一種規定比較合理？」。民調結果顯示「身障、單親、兩孩等家庭優先」共有49.2%支持，而賴清德總統的「不限制，所有育兒家庭皆可」政策，僅15.2%女性支持。
托育及就業政策催生聯盟王兆慶說明，另一項網路女性民調，就「在少子化與雙薪家庭普遍的背景下，若政府近期需分階段推動育兒／托育相關政策的優先選項」。民調顯示落實企業彈性工時／友善職場52.7%、落實兒童托育安全48.3%、擴大公共托育資源44.8%、家事服務補助39.0%、降低工時並給予薪資補貼35.0%、促進男性承擔照顧責任21.1%，而賴清德總統的「開放外籍幫傭申請限制」政策僅有18.4%，敬陪末座。顯示民眾並不覺得「開放外籍幫傭」是回應「育兒家庭困境」的主要公共政策工具。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言