今年最想犒賞自己的禮物：Galaxy Tab S11 Ultra 大螢幕追劇超療癒，AI還能幫你變高效
經過一整年的忙碌與辛勞，在年末時節更應該挑一份「每天都能派上用場」的禮物犒賞自己！對上班族來說，白天忙到恨不得有分身幫忙高效處理工作，下班後更需要窩在沙發追劇放空一下，一台能同時滿足追劇爽度、休閒生活升級、工作效率加分的平板，正是陪伴你度過生活每一刻的好夥伴。
三星Galaxy Tab S11 Ultra就是這樣的存在，14.6吋大螢幕、5.2mm超窄邊框帶來沉浸視覺饗宴，加上再強化的S Pen、Galaxy AI與Google Gemini、Samsung DeX多工處理等豐富應用，不論白天趕工作進度、空閒追劇、假日安排旅遊行程，都能輕鬆切換，讓效率與休閒娛樂面面俱到。趁著年末讓自己的幸福感升級，也為新的一年打造更有餘裕的衝刺起點。
●14.6吋大螢幕 追劇娛樂幸福感拉滿
平日繁忙的工作已經夠逼人，千萬不要在休閒娛樂上再讓視覺有壓迫感，追劇、看社群影音就是要大螢幕才過癮，尤其休假時想要來一場療癒的追劇馬拉松，14.6吋大螢幕的三星Galaxy Tab S11 Ultra讓你愛怎麼躺都能盡情享受。
具備5.1mm纖薄機身的三星Galaxy Tab S11 Ultra，不僅在通勤或午休時刻都能抓緊零碎時間追劇，更可當成居家電視之外的第二螢幕，少了打開電腦會產生與工作相關的聯想，輕巧便攜性更能走到哪就帶到哪，餐桌、沙發、床鋪都能成為行動劇院，當然也是旅遊的好旅伴。
三星Galaxy Tab S11 Ultra搭載Dynamic AMOLED 2X螢幕，峰值亮度達1,600尼特，具備IP68防水防塵規格，無論室內或戶外都能享受清晰生動的畫面；配備11,600mAh大容量電池，並支援45W超快速充電2.0，讓追劇娛樂不斷電。
●旅遊好幫手 Samsung Notes、S Pen輕鬆規畫玩樂行程
安排一場放鬆身心靈的旅行，是迎接新年為自己充電的最佳方式，三星Galaxy Tab S11 Ultra在強大的Galaxy AI應用加持之下，透過Samsung Notes和S Pen就能輕鬆規畫玩樂行程。
全新升級的S Pen採用宛如鉛筆的六角形筆身設計，握感更舒適穩固，創新錐形筆尖支援更大傾斜角度，更貼近真實手寫感受，不論書寫筆記、塗鴉都更加精準流暢；平板磁吸S Pen的位置改到橫放時的右上角，拿取更便利。將S Pen靠近螢幕懸浮並長按筆身側邊按鍵，即可開啟快捷工具環，方便快速更換筆尖、色彩、粗細度。
長按機身側邊的開關鍵即可啟動Google Gemini，用文字或語音輸入日期、地點、喜好、預算等需求之後，讓AI幫你設計一套理想的旅遊計畫，並可請Gemini將整套資訊儲存到Samsung Notes。在Samsung Notes中可搭配照片、錄音、手寫筆記、手繪塗鴉；還有全新的「便利貼」功能，共有4種顏色可選，在加入重點備註的同時也讓筆記看起來更清爽俐落，還可調整便利貼畫面大小，隨意放在想要的位置。
年末時節想要傳遞溫暖心意給親友，用Samsung Notes與S Pen隨手畫，或透過「繪圖智慧助理」AI生成就能變身精美畫作，水彩、油畫、插畫、普普藝術、3D卡漫風等多種風格任你挑，就算是繪畫小白也不用擔心，再加上手寫字句就能擁有一張獨一無二的電子耶誕卡或新年卡。
●Samsung DeX多工、AI神助攻 臨時任務從容收工
有時候雖然身體已下班，但心裡總是惦記著待辦事項，或是突然接到需要緊急處理的任務，三星Galaxy Tab S11 Ultra都能協助高效完成。
Samsung DeX的多工模式，即使追劇追到一半也能快速應對臨時工作。螢幕延伸模式最多可開啟4個工作空間，在每一個畫面都可以設定要開啟的應用程式，可依工作、娛樂、學習等個人需求做分類，方便快速切換操作；還可以在同一個桌面開啟最多5個APP視窗，同時看YouTube、收發email、滑IG或Threads動態、處理文件全部不漏接。
Galaxy AI更是高效作業的好幫手，像是即時翻譯、「搜尋圈」用S Pen圈起文字或圖像快速查找相關資訊、「語音轉文字助理」整理已錄音的會議記錄都能讓工作事半功倍。
Gemini Live還能在Live對話中開啟相機，與Gemini分享並討論眼前的事物，就連隔天上班的穿搭選擇困難，AI都能幫你挑出最適合的裝扮。
