快訊

代表藍白合競選新竹市長連任？高虹安說要先見「這2人」

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

訪日外國人數再創新高 11月竟有56萬陸客 林氏璧：怎麼這麼不聽話

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
2025年11月訪日外國人351萬，創史上11月新高；台灣54萬人次訪日，亦為史上11月新高。示意圖。本報資料照片
2025年11月訪日外國人351萬，創史上11月新高；台灣54萬人次訪日，亦為史上11月新高。示意圖。本報資料照片

陸客暫停日本旅遊，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年11月訪日外國人351萬，創史上11月新高；台灣54萬人次訪日，亦為史上11月新高；「中國還有不聽話的56萬人訪日」。

根據日本政府觀光局（JNTO）12月17日公布的數據顯示，2025年11月訪日遊客人數達到351萬8000人，比去年同期增加58萬人（10.4%），創下11月的歷史新高。林氏璧表示，2025年1至11月累計已經3906萬人，超過了去年一整年的3687萬人，今年肯定會創下訪日最高紀錄。韓國、美國、台灣等19個市場，都創下了11月最高紀錄，累積到11月有17個市場創下了史上最高紀錄。美國第一次破300萬，是繼中國、韓國、台灣之外第4個一年可以超過300萬人訪日的市場。

他說，前5名為韓國82萬4500人（較去年增加10.0%）、中國56萬2600人（增加3.0%）、台灣54萬2400人（增加11.1%）、美國30萬2500人（增加22.2%）、香港20萬7600人（減少8.6%）。

林氏璧表示，今年前面6個月，中國和韓國旅客各拿了3個月第一名，7至9月都是中國遙遙領先。10月和11月韓國又奪回冠軍了。報告中分析可能是因為航線增加的影響，包括仁川到成田還有鹿兒島都有增加。台灣這個月人數已經和中國不相上下了，都在55萬上下。

至於中國大陸外交部呼籲民眾暫停日本旅遊，但赴日的陸客還有56萬人，林氏璧表示，最早的報導說取消49萬張機票，這是到年底前1個半月的數字，11月估算取消約3分之1的18萬張。以2024年來看，最高發生在7月的77萬 ，11月是54萬，是最高月份的7成。今年最高則是8月的101萬，以這樣的比例來算，如果沒發生中日關係緊張，假設比例和去年差不多的話，11月應該會有71萬人次訪日。現在僅有56萬，少15萬，的確和估算取消的機票差不多。

他說，而這些少掉的應該多半是團客，自由行的旅客影響較少。「不過國家都苦口婆心的希望你們不要去危險的日本了，最後本月351萬中，中國旅客僅比預期中少了15萬，你們怎麼這麼不聽話呢 ?」

報告中分析中國市場：「除訪日需求進入平淡期外，中國政府也呼籲暫緩赴日。儘管如此，因航空座位數較去年冬令航季初期有所增長，訪日外籍遊客人數仍超越去年同期」。

林氏璧表示，很多地方和去年相比增幅非常的亮眼，前幾名是俄羅斯97.8%、墨西哥53.0%、中東46.8%、義大利45.8%、西班牙28.7%、德國33.8%、北歐27.7%、印度22.8%、印尼15.5%、馬來西亞14.8%。到日本旅遊的外國旅客在很多國家都有非常大的成長。

「日本很明顯沒有把雞蛋放在同一個籃子裡」。林氏璧表示，若中國的旅客接下來會銳減，其他市場的旅客有機會一定程度的補上來的。也許到12月會看到更大規模中國旅客的減少？台灣應該有機會到第2名。

日本旅遊 林氏璧

延伸閱讀

基隆石垣島航線價格熱議「很盤嗎？」 林氏璧：別急、船公司不是笨蛋

好市多又上架日本1爆紅寢具 一票人搶不到大嘆：這麼貴還賣光

好的旅伴帶你上天堂 日旅達人：不會放生兩個人都可以吵翻天

中國抵制日本創造3贏？林氏璧曝3方輿論和諧 陸客改赴另一國台人哀號

相關新聞

訪日外國人數再創新高 11月竟有56萬陸客 林氏璧：怎麼這麼不聽話

陸客暫停日本旅遊，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年11月訪日外國人351萬，創史上1...

未來1周3波東北季風來亂 明天冬雨轟全台 耶誕節北東溼涼

未來1周天氣主要受到東北季風增強減弱交替的影響，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，預計將會有3波東北季風影響台灣。第...

賴總統「一孩家庭」聘外傭僅15.2%女性支持 逾9成保母反對

賴清德總統日前拋出「一孩家庭」也可申請外籍幫傭的政策構想，引發各界批評。托育及就業政策催生聯盟今公布最新民調，此政策僅獲...

3波東北季風接力 賈新興：明全台有雨 「冬至」新竹以北及東部溼答答

未來10天受3波東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

罕見！國寶藍腹鷴現身市區 柳丁哥哥痛心：遇過最傻眼的路殺

知名藝人「柳丁哥哥」在其臉書粉絲專頁上分享了一則令人震驚且擔憂的消息。日前他在新北市中和區秀朗橋下方的人行道旁，發現了一隻遭到路殺的二級保育類野生動物藍腹鷴，引發了廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。