雪梨表皮有黑斑是自然保護機制 專家：甜度口感更好

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市和平地區雪梨正值產季，部分雪梨表皮有黑斑，專家說這是日夜溫差大，果皮自然產生的一種保護機制，這種雪梨甜度、口感與風味更好。圖／農民提供
台中梨山地區雪梨正值產季，因日夜溫差大，部分雪梨表皮出現黑斑，有些消費者擔心；台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉說，雪梨在低溫、寒流、日夜溫差大的環境下生長時，果皮自然產生保護機制出現黑斑，這種雪梨吃起來甜度、口感與風味更好。

目前是梨山雪梨產季，部份雪梨表現出現黑斑，有消費者質疑品質，羅進玉表示，黑斑是雪梨「寒冷環境生長的自然印記」，雪梨是日本引進品種， 生長高海拔、低溫環境，果肉細緻、多汁、甜度高，因為適合寒冷氣候，才出現「雪梨黑皮」，幾乎每年、每個產區、每位果農都會遇到的現象。

羅進玉說，雪梨在低溫、寒流、日夜溫差大的環境下生長時，果皮自然產生一種保護機制「芳香族抗氧化酚類化合物」，抵抗病菌侵入，保護果實組織，提高果實在逆境中的存活能力，與空氣接觸氧化後，在表皮形成黑斑，天氣愈冷黑斑愈明顯，並非病害、腐爛或農藥問題。

羅進玉表示，雪梨出現黑斑，果肉甚至更細膩， 甜度、口感與風味更佳，日本甜柿（黑皮）、部分高山梨品系中也常見，他說雪梨上的「黑斑」，「懂吃的人才知道」。

台中區農業改良場助理研究員也是梨專家的徐錦木表示，雪梨黑斑是生理現象，不是病害，可能是低溫傷害，造成表皮褐化，或儲藏環境二氧化碳濃度太高造成的褐化現象，不影響果肉風味。

台中市農業局表示，台中市地形涵蓋平原、台地、丘陵及高山，同時具有亞熱帶及溫帶型氣候，從平地到高山皆能找到適地適種的果樹，梨山地區海拔約2000公尺，冬季常出現10℃以下低溫，是孕育許多重要溫帶經濟果樹的搖籃。

台中市種植的雪梨為薔薇科梨屬的落葉果樹，是台中市特有之溫帶梨品種之一，需要一定期間的低溫，才可正常萌芽、開花及結果，梨山地區得天獨厚的環境及農民用心的栽培管理下，重量可達1.5到2.5公斤，是梨所有品種體型較大的品種之一，因此又有「梨中之王」的美名。

農業局說明，台中市和平區梨栽培面積1675公頃，年產量2萬4120公噸，其中雪梨栽培面積約400公頃，年產量約6500公噸，雪梨圓潤碩大，果肉嫩白、口感爽脆且香甜多汁，即日起至農曆春節為台中雪梨的盛產期。

台中市和平地區雪梨正值產季，部分雪梨表皮有黑斑，專家說這是日夜溫差大，果皮自然產生的一種保護機制，這種雪梨甜度、口感與風味更好。圖／農民提供
台中市農業局輔導和平區農會本月2日在台中市政府陽明市政大樓舉辦「114年度台中市優質雪梨果品評鑑活動」。記者游振昇／攝影
台中市農業局輔導和平區農會本月2日在台中市政府陽明市政大樓舉辦「114年度台中市優質雪梨果品評鑑活動」。記者游振昇／攝影

雪梨 低溫 台中市

