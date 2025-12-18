乳牙會掉蛀掉也沒差？ 醫：未來恐臉歪嘴斜、易蛀牙 毀孩子一輩子

「反正乳牙會換，蛀了也沒關係？」雙和醫院口腔醫學部兒童牙科專任主治醫師楊雅婷指出，這是家長最常見、卻極為錯誤的觀念，乳牙並非只是過渡角色，它可能影響孩子的外觀與自信，更攸關咀嚼、營養吸收與發音發展。若乳牙因蛀牙過早受損或拔除，恐導致齒列空間不足、恆牙歪斜；蛀牙若未治療，細菌還可能影響下方恆牙胚，讓孩子未來更容易蛀牙，提早面臨牙周病風險。

楊雅婷表示，不少家長對兒童口腔保健認知不足，孩子甚至不知道每天該刷幾次牙、該怎麼刷。每逢節慶或假期前後，門診就會出現一波因牙痛就醫的孩子。假期間作息被打亂，甜食、零食攝取增加，刷牙時間與次數不固定，有些孩子在外吃了一整天甜食，睡前卻沒刷牙就入睡，隔天立刻牙痛上門。

在兒童牙科門診中，最常見的問題就是蛀牙。楊雅婷說，蛀牙的成因很多，除了清潔習慣不佳，也與牙齒天生健康程度、飲食內容及氟化物接觸量有關，而六歲以前乳牙的健康，甚至與媽媽孕期狀況相關；若孕期常生病，可能影響孩子琺瑯質發育，讓牙齒更容易蛀蝕。此外，夜奶、含著奶瓶入睡，或長時間吃飯、吃糖，都是提高蛀牙風險的行為。

楊雅婷說，要預防蛀牙，就算孩子每天刷牙，也未必就能避免，因為刷牙的「方式」比「次數」更重要，刷得太快、角度不對，牙菌斑仍會殘留。正確刷牙應將牙刷放在牙齒與牙齦交界處，以兩顆牙為單位，來回刷10到20下，依序清潔外側、內側與咬合面，每天早晚各一次，並使用含氟1000ppm以上牙膏，才能有效預防蛀牙。

正確的口腔照護應從還沒長牙就開始。寶寶0到6個月時，可用紗布巾沾溫開水輕擦牙齦與口腔；6個月到1歲半，可搭配矽膠指套清潔前牙；1歲半後乳臼齒萌發，則應開始使用牙刷、約一顆小米粒大小的含氟牙膏以及牙線清潔牙縫。

當孩子六歲後進入混合齒期，恆牙第一大臼齒悄悄萌發，因位置在最後方、咬合面溝紋深，最容易被忽略，也成為蛀牙高風險區。楊雅婷建議，家長應持續協助或監督刷牙，直到孩子手部肌肉發展成熟、能流暢書寫，才真正具備自行刷牙的能力；而從長出第一顆牙開始，就應定期接受牙科檢查，才能及早發現問題，守住口腔健康。

