快訊

代表藍白合競選新竹市長連任？高虹安說要先見「這2人」

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

聽新聞
0:00 / 0:00

北市抽驗蔬果殘留農藥不符規定 錢都日式涮涮鍋上榜

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局抽驗「松江市場B-3攤」的西芹和花椰菜，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局抽驗「松江市場B-3攤」的西芹和花椰菜，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。圖／北市衛生局提供

台北市衛生局今天公布抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥的結果，52件中有6件不符規定，錢都日式涮涮鍋、東和蔬果行、松江市場2攤販都上榜。

衛生局10月赴市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，抽驗生鮮蔬果，6件不符規定產品包含「錢都日式涮涮鍋市民大道店」的青江菜和白蘿蔔、「松江市場B-3攤」的西芹和花椰菜、「松江市場34號攤」地瓜葉、「東和蔬果行」蚵白菜，各檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

衛生局表示，已命抽驗地點下架不符規定產品且不得販售，經追查產品來源屬雲林縣、新北市、高雄市等外縣市者，已移請所轄衛生局處辦；來源屬北市者，經調查確認違規屬實，將依違反食品安全衛生管理法處辦。

殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食安法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局說，已通知北農依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天；第1次違規，錄案加強抽驗，第2次停止供應1個月，第3次廢止供應人供應該不合格果菜的品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

北市衛生局抽驗「錢都日式涮涮鍋市民大道店」的青江菜和白蘿蔔，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。圖／北市衛生局提供
北市衛生局抽驗「錢都日式涮涮鍋市民大道店」的青江菜和白蘿蔔，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。圖／北市衛生局提供

衛生局 抽驗 火鍋

延伸閱讀

聯合信用卡處理中心辦理信用卡業務聯合行為 公平會許可延展5年

卓榮泰不副署財劃法 林濁水酸：行政院長變「太上總統」

北市衛生局點名豆製品不符規定 宋江餡餅粥、京鼎樓都上榜

影／二審後首談助理費 高虹安盼修法明確兼顧助理權益

相關新聞

訪日外國人數再創新高 11月竟有56萬陸客 林氏璧：怎麼這麼不聽話

陸客暫停日本旅遊，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年11月訪日外國人351萬，創史上1...

未來1周3波東北季風來亂 明天冬雨轟全台 耶誕節北東溼涼

未來1周天氣主要受到東北季風增強減弱交替的影響，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，預計將會有3波東北季風影響台灣。第...

賴總統「一孩家庭」聘外傭僅15.2%女性支持 逾9成保母反對

賴清德總統日前拋出「一孩家庭」也可申請外籍幫傭的政策構想，引發各界批評。托育及就業政策催生聯盟今公布最新民調，此政策僅獲...

3波東北季風接力 賈新興：明全台有雨 「冬至」新竹以北及東部溼答答

未來10天受3波東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

罕見！國寶藍腹鷴現身市區 柳丁哥哥痛心：遇過最傻眼的路殺

知名藝人「柳丁哥哥」在其臉書粉絲專頁上分享了一則令人震驚且擔憂的消息。日前他在新北市中和區秀朗橋下方的人行道旁，發現了一隻遭到路殺的二級保育類野生動物藍腹鷴，引發了廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。