北市抽驗蔬果殘留農藥不符規定 錢都日式涮涮鍋上榜

台北市衛生局今天公布抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥的結果，52件中有6件不符規定，錢都日式涮涮鍋、東和蔬果行、松江市場2攤販都上榜。

衛生局10月赴市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處，抽驗生鮮蔬果，6件不符規定產品包含「錢都日式涮涮鍋市民大道店」的青江菜和白蘿蔔、「松江市場B-3攤」的西芹和花椰菜、「松江市場34號攤」地瓜葉、「東和蔬果行」蚵白菜，各檢出1至2項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。

衛生局表示，已命抽驗地點下架不符規定產品且不得販售，經追查產品來源屬雲林縣、新北市、高雄市等外縣市者，已移請所轄衛生局處辦；來源屬北市者，經調查確認違規屬實，將依違反食品安全衛生管理法處辦。

殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，違反食安法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局說，已通知北農依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天；第1次違規，錄案加強抽驗，第2次停止供應1個月，第3次廢止供應人供應該不合格果菜的品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。 北市衛生局抽驗「錢都日式涮涮鍋市民大道店」的青江菜和白蘿蔔，檢出殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定。圖／北市衛生局提供

商品推薦