未來1周3波東北季風來亂 明天冬雨轟全台 耶誕節北東溼涼

未來1周天氣主要受到東北季風增強減弱交替的影響，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，預計將會有3波東北季風影響台灣。第一波是今天，再來是周日「冬至」至下周一，以及下周三也會有另外一波東北季風增強。這3波東北季風在天氣方面表現不太一樣，明天開始整個台灣地區都會受到南方水氣影響，所以降雨情形將會變得非常明顯。

目前主要還是受到東北季風影響，林伯東表示，今晚東北季風就會逐漸減弱，轉為偏東風，會一直持續到周六。周日北方高壓再度影響到台灣，所以東北季風周日有會再度增強，持續影響到下周一。下周二台灣地區又開始轉為偏東風，東北季風減弱，北方有另外一波系統發展當中，預計下周三再度影響台灣。所以未來1周會有3次東北季風增強，每次增強都會再度轉涼。

今天天氣，林伯東表示，東北季風影響，迎風面有降雨情形，尤其基隆北海岸、宜蘭地區目前的雨比較明顯。溫度感受上涼涼的，尤其桃園、台北、基隆、宜蘭地區，整天溫度比較涼，白天高溫只有23度。相較其他地方，竹苗以南白天高溫都還是有28度左右。海面上有強風，要特別留意。

林伯東表示，天氣明顯轉濕，要到明天、周六，明天降雨明顯，全台都可能有短暫陣雨情形，東半部地區降雨明顯，可能會有局部較大雨勢。溫度方面，白天高溫大約24度左右，清晨低溫17至19度左右，明天清晨中南部可能有低雲或霧。中高層水氣移入，所以中部以北、宜花地區的山區3500公尺以上高山，可能會有降雪或結冰現象，注意安全。

周日至下周一另外一波東北季風增強，不過林伯東表示，這時候的中高層水氣已經移出，主要還是迎風面地區降雨為主，包括基隆北海岸、台北、桃園、宜蘭、花蓮、台東地區，都有可能降雨。整體來說，新竹以南因為恢復比較晴朗的天氣，可能日夜溫差大的情形，沿海地區可能會有強風。

林伯東表示，下周二是未來1周天氣相對穩定的一天，只有東半部地區可能會有零星降雨，西半部地區溫差比較大。

接著第三波東北季風影響，林伯東表示，就是在下周三，為迎風面降雨情形，包括桃園以北、宜蘭、花蓮、台東又開始有降雨情形，沿海比較容易有強風。 周日、下周一天氣。圖／中央氣象署提供 下周二天氣。圖／中央氣象署提供 周五、周六天氣。圖／中央氣象署提供 下周三天氣。圖／中央氣象署提供

