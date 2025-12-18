快訊

代表藍白合競選新竹市長連任？高虹安說要先見「這2人」

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

聽新聞
0:00 / 0:00

未來1周3波東北季風來亂 明天冬雨轟全台 耶誕節北東溼涼

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
圖為下雨示意圖。本報資料照片
圖為下雨示意圖。本報資料照片

未來1周天氣主要受到東北季風增強減弱交替的影響，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，預計將會有3波東北季風影響台灣。第一波是今天，再來是周日「冬至」至下周一，以及下周三也會有另外一波東北季風增強。這3波東北季風在天氣方面表現不太一樣，明天開始整個台灣地區都會受到南方水氣影響，所以降雨情形將會變得非常明顯。

目前主要還是受到東北季風影響，林伯東表示，今晚東北季風就會逐漸減弱，轉為偏東風，會一直持續到周六。周日北方高壓再度影響到台灣，所以東北季風周日有會再度增強，持續影響到下周一。下周二台灣地區又開始轉為偏東風，東北季風減弱，北方有另外一波系統發展當中，預計下周三再度影響台灣。所以未來1周會有3次東北季風增強，每次增強都會再度轉涼。

今天天氣，林伯東表示，東北季風影響，迎風面有降雨情形，尤其基隆北海岸、宜蘭地區目前的雨比較明顯。溫度感受上涼涼的，尤其桃園、台北、基隆、宜蘭地區，整天溫度比較涼，白天高溫只有23度。相較其他地方，竹苗以南白天高溫都還是有28度左右。海面上有強風，要特別留意。

林伯東表示，天氣明顯轉濕，要到明天、周六，明天降雨明顯，全台都可能有短暫陣雨情形，東半部地區降雨明顯，可能會有局部較大雨勢。溫度方面，白天高溫大約24度左右，清晨低溫17至19度左右，明天清晨中南部可能有低雲或霧。中高層水氣移入，所以中部以北、宜花地區的山區3500公尺以上高山，可能會有降雪或結冰現象，注意安全。

周日至下周一另外一波東北季風增強，不過林伯東表示，這時候的中高層水氣已經移出，主要還是迎風面地區降雨為主，包括基隆北海岸、台北、桃園、宜蘭、花蓮、台東地區，都有可能降雨。整體來說，新竹以南因為恢復比較晴朗的天氣，可能日夜溫差大的情形，沿海地區可能會有強風。

林伯東表示，下周二是未來1周天氣相對穩定的一天，只有東半部地區可能會有零星降雨，西半部地區溫差比較大。

接著第三波東北季風影響，林伯東表示，就是在下周三，為迎風面降雨情形，包括桃園以北、宜蘭、花蓮、台東又開始有降雨情形，沿海比較容易有強風。

周日、下周一天氣。圖／中央氣象署提供
周日、下周一天氣。圖／中央氣象署提供
下周二天氣。圖／中央氣象署提供
下周二天氣。圖／中央氣象署提供
周五、周六天氣。圖／中央氣象署提供
周五、周六天氣。圖／中央氣象署提供
下周三天氣。圖／中央氣象署提供
下周三天氣。圖／中央氣象署提供

東北季風 宜蘭

延伸閱讀

3波東北季風接力 賈新興：明全台有雨 「冬至」新竹以北及東部溼答答

中南部今晨濃霧3地區慎防大雨 明起全台溼答答 耶誕節天氣曝

未來1周「3波東北季風接力」 明天北東溫度略降、3地防大雨

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

相關新聞

訪日外國人數再創新高 11月竟有56萬陸客 林氏璧：怎麼這麼不聽話

陸客暫停日本旅遊，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年11月訪日外國人351萬，創史上1...

未來1周3波東北季風來亂 明天冬雨轟全台 耶誕節北東溼涼

未來1周天氣主要受到東北季風增強減弱交替的影響，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，預計將會有3波東北季風影響台灣。第...

賴總統「一孩家庭」聘外傭僅15.2%女性支持 逾9成保母反對

賴清德總統日前拋出「一孩家庭」也可申請外籍幫傭的政策構想，引發各界批評。托育及就業政策催生聯盟今公布最新民調，此政策僅獲...

3波東北季風接力 賈新興：明全台有雨 「冬至」新竹以北及東部溼答答

未來10天受3波東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

罕見！國寶藍腹鷴現身市區 柳丁哥哥痛心：遇過最傻眼的路殺

知名藝人「柳丁哥哥」在其臉書粉絲專頁上分享了一則令人震驚且擔憂的消息。日前他在新北市中和區秀朗橋下方的人行道旁，發現了一隻遭到路殺的二級保育類野生動物藍腹鷴，引發了廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。