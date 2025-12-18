春節前後小心「規模6以上地震」 郭鎧紋示警：距前次已超過平均值

台灣位處地震活動頻繁帶，規模6以上地震的發生風險長期受到關注。前中央氣象局地震測報主任郭鎧紋指出，根據近30年中央氣象署統計資料，台灣平均約每100天就會出現一次規模6以上地震，但近期已連續112天沒有發生，若依過去較長間距推估，明年春節前後恐會發生規模6以上地震。

綜合媒體報導，郭鎧紋表示，從2023年10月24日至2025年12月16日，台灣共記錄到17起規模6以上地震，其中多數間隔接近百日，僅少數案例出現較長空窗期，最長約落在158至162天之間。以近3年資料觀察，曾出現一次相隔98天的情況，也有兩次超過150天未發生的紀錄。

依中央氣象署地震測報中心資料，台灣上一次規模6以上地震發生於2025年8月27日，震央位於宜蘭外海，震源深度112公里，屬於中層地震。自該次地震後，截至12月17日，台灣已連續112天未再出現規模6以上地震，間隔時間已超過平均值。

郭鎧紋指出，若以過去3年觀察到的最長間距作為參考推估，下次規模6以上地震的時間點，可能接近明年2月，與農曆春節前後時間相近。不過他也強調，「地震絕對是無法預測的天災」，相關推算僅能作為風險參考。

相關資料顯示，自2002年至今，台灣在春節前後曾發生過6起規模6以上地震，其中2016年2月6日小年夜發生的高雄美濃規模6.6地震，造成台南永康區維冠大樓倒塌，釀成重大傷亡，至今仍令民眾記憶深刻；2018年2月6日春節前夕，花蓮也發生規模5.8地震，造成雲門翠堤大樓、統帥大飯店等建築物倒塌，種種巧合也讓民眾難忘。

