2025遠百嚴選奢華食尚好禮 質感滿分

遠東百貨總經理徐雪芳(中)、營運長林彰豊(右二)、商品二部副總陳佑任(左二)為大家精心挑選耶誕佳節好禮，並推薦給藝人佩德羅和梁語玹。 圖／遠百 提供

一年當中最令人期待的耶誕時刻要來囉！無論是與親友相聚、參加交換禮物派對，或是想為自己添點儀式感，一份兼具時尚品味與美食魅力的耶誕好禮絕對不可少。今年遠東百貨精選「2025夢幻耶誕禮」系列，從奢華「食」尚到質感伴手禮盒，品項豐富、風格多元，讓每一份禮物都能展現心意與品味。

耶誕大餐》

晶華酒店 爐烤火雞禮籃

重約5.5~6公斤的美國進口火雞，外皮金黃酥脆、肉汁豐腴飽滿，內餡是以百里香、巴西里、原味優格、奶油等十餘款香料搭配麵包丁製成，佐以傳統蔓越莓醬及火雞肉汁滋味更加迷人，禮籃另贈鮮綠時蔬藜麥沙拉、更有象徵秋日豐收的松露薯泥、蘑菇栗子。一組約6-8人份建議售價5,680元。

圖／遠百 提供

糕點烘焙》

晶華酒店 潘娜朵尼禮盒

手工義大利經典糕點「Panettone Bread 潘娜朵尼」，主廚嚴選在地水果如橘子丁、檸檬丁及葡萄乾融入麵糰中，不甜而又微酸的口感，精美的鐵盒包裝讓節慶送禮充滿濃濃異國風情。建議售價980元，常溫保存5天。

圖／遠百 提供

LE SALON DE THE de Joël Robuchon侯布雄法式茶點沙龍 紫蘇櫻桃慕斯蛋糕

充滿童趣風的紫蘇櫻桃慕斯，耶誕老公公與白色奶霜花瓣形成溫暖又俏皮的視覺焦點，酒紅色光澤襯出節慶氛圍。入口時有紫蘇獨特的清香，櫻桃凍的酸甜隨後化開，焦糖核桃脆片帶來香脆驚喜，口感層次豐富。6吋建議售價1,480元，冷藏保存2天。

圖／遠百 提供

PIERRE HERMÉ蔚藍秘境馬卡龍禮盒

創始人PIERRE HERMÉ被譽為「甜點界的畢卡索」，以巧妙融合口感與風味的藝術手法享譽盛名。蔚藍秘境馬卡龍禮盒融合海洋意象與繽紛風味，每一顆都是對自然生息的優雅詮釋。20入建議售價3,180元，冷藏保存7天。

圖／遠百 提供

YOKU MOKU 【聖誕限定】雪茄薄片濃巧富拼禮盒28入

內含原味雪茄蛋捲6入、濃巧雙層白巧克力薄片餅乾11入、濃巧雙層巧克力薄片餅乾11入。建議售價1,380元，保存期限:自出貨日起30天(含以上)陰涼處28度以下存放。

圖／遠百 提供

岡佳樂夫Goncharoff 聖誕綜合豪華禮盒

經典美味的蛋捲，餅乾禮盒口味豐富，香甜的巧克力還有香濃的小餅乾是下午茶及送禮的最佳選擇。37入建議售價2,398元。還有聖誕綜合經典禮盒22入建議售價1,050元、聖誕綜合餅乾禮盒12入建議售價650元，大宗訂購另有優惠，保存期限90天。

圖／遠百 提供

伴手禮暨飲品》

晶華酒店 玫瑰凍頂香檳烏龍

南投縣鹿谷鄉在地的凍頂烏龍，搭配屏東九如特殊培育獲得神農獎肯定的有機無毒大花玫瑰，將氣體注入精萃出最佳狀態的玫瑰烏龍茶湯，產生出如香檳般細緻的口感。720ml建議售價1,080元，冷藏保存10個月。

圖／遠百 提供

Sweet Chen Mini Moët香檳甜點禮盒

內含酩悅迷你香檳Moët Impérial Brut Mini 1罐、金球布朗尼1罐、法式草莓棉花糖1罐、和三盆綜合堅果1罐、俄羅斯軟糖1罐建議售價3,780元。常溫保存7天、冷藏保存14天。

圖／遠百 提供

Sweet Chen 金絲絨耶誕花圈禮盒

內含諾貝松、藍柏、索拉花、藤球、松果與肯尼卡乾果所製作直徑24公分的耶誕花圈、金絲絨5吋蛋糕，建議售價4,980元，蛋糕冷藏保存5天。

圖／遠百 提供

英茶香HARDY&IVY 2025聖誕倒數掛曆

2025聖誕倒數掛曆精選12包熱銷口味開啟冬日序曲。內含12入獨立式小茶包(每包2g)+商品提袋，口味有大吉嶺紅茶、玫瑰伯爵紅茶、太妃伯爵紅茶、蜜桃紅茶、夢幻時刻紅茶、伯爵紅茶、太妃糖紅茶、橙花紅茶、茉莉花綠茶、摩洛哥薄荷綠茶、南非國寶茶、牛奶烏龍茶，建議售價580元，常溫保存18個月。

圖／遠百 提供

耶誕佳節好禮在全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃販售(嘉義店在4樓專櫃)。服務專線：

遠百信義A13 02-77500888 分機8222 板橋大遠百02-77054205 分機8802

板橋中山店02-89525678 分機8275 遠百桃園店03-3359811 分機3302

遠百竹北店03-6223168分機8352 新竹大遠百03-5233121 分機6502

台中大遠百04-37022168 分機3222 遠百嘉義店05-2365137 分機8230

台南大遠百06-2098999 分機6606 高雄大遠百07-9728888 分機6646

遠百花蓮店03-8355588 分機8860

商品推薦