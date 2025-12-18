南北兩樣情！高雄白天最高26度 網揭「最冷的地方」答案讓人笑翻

南北天氣兩樣情！宜蘭太平山莊昨清晨氣溫4度還結霜，雪白大地如下雪，但高雄白天最高達26度，氣象站指「感覺稍有寒意至舒適」；不少高雄網友問「只有我穿短袖睡覺嗎」、「大太陽和冷在高雄是兩回事」，有網友笑稱高雄最冷地方是「好市多蔬菜區」。

高雄氣象站指出，今高雄天氣晴時多雲，氣19至26度，感覺稍有寒意至舒適，白天舒適，但早晚偏涼，出門可攜薄外套以應天氣變化。

現在已是12月中旬，但高雄天氣白天出門仍有大太陽，高雄的氣溫現象讓不少網友在網路貼文反應，有網友拋問：「為什麼大太陽跟很冷這兩件事是可以同時存在」，引發網友熱議。

有網友反應，「高雄太陽照到的地方40度，沒有的地方10度」、「高雄沒有冷齁，高雄只有靠北熱的夏天跟沒這麼熱的夏天兩種」、「走到太陽底下好熱，走到旁邊的樹蔭底下好冷」。

有網友笑指「高雄到現在還不需要蓋厚棉被」、「北風與太陽－高雄篇」、「太陽與北風的較勁，就是在高雄比的」、「太陽是裝飾用的」、「買羽絨外套是出國用的」、「高雄最冷的地方只有好市多的蔬菜區」。

有網友認為，「請好好享受高雄這種不潮濕、吹著冷風、曬著太陽的幸福」、「外星人如果來高雄田調肯定會很困惑羽絨外套+短褲是什麼意」、「就是在開16度的冷氣下面吃烤肉的感覺」。

商品推薦