冬至快到了...宜蘭縣衛生局抽驗冬令應節食品 31件符合規定
冬至即將到來，宜蘭縣政府衛生局前往傳統市場、超市賣場、製造業等場域，抽驗湯圓、芋圓、粉圓、肉品及火鍋配料等冬令應節食品共31件，檢驗項目包括防腐劑、殺菌劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量、動物用藥等，檢驗結果合格。
縣衛生局提醒消費者，購買湯圓及火鍋等應節食品時，應視需求適量購買，不要一次買太多囤放，選購前慎選衛生可靠且信譽良好廠商製售食品，並確認產品包裝之完整性及其標示資訊，採購的湯圓、生鮮肉品與火鍋料應存放於冷藏或冷凍設備中，如有異味、黏手或顏色不自然，請勿購買。
衛生局說，品嘗湯圓及其配料時，應注意細嚼慢嚥，避免造成食道哽塞或消化不良等風險；火鍋配料製品則應注意熱量及鈉的攝取，均衡搭配食用各式蔬果，補充纖維、維生素及礦物質，減少身體負擔，大啖火鍋美食之際，注意均衡飲食與餐飲衛生，並保持室內場所空氣流通，以避免發生一氧化碳中毒。食安專線03-9332779。
