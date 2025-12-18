快訊

代表藍白合競選新竹市長連任？高虹安說要先見「這2人」

斜槓被逼的！ 八年級生看職場：僅一份工作會被老闆吃死

為什麼總遇到電話響一聲就掛斷或無聲電話？專家急曝4原因：會身陷危機

罕見！國寶藍腹鷴現身市區 柳丁哥哥痛心：遇過最傻眼的路殺

聯合新聞網／ 綜合報導
藍腹鷴，示意圖。圖／武陵農場提供 (聯合報資料照片)
藍腹鷴，示意圖。圖／武陵農場提供 (聯合報資料照片)

知名藝人「柳丁哥哥」在其臉書粉絲專頁上分享了一則令人震驚且擔憂的消息。日前他在新北市中和區秀朗橋下方的人行道旁，發現了一隻遭到路殺的二級保育類野生動物藍腹鷴，引發了廣大網友熱議。

「這絕對是我遇過最傻眼的路殺」，根據「柳丁哥哥」的描述，他在行經該路段時，無意間注意到人行道旁有一隻動物倒臥。出於對野生動物的關注，他立即停車查看，發現這隻鳥類體型巨大，羽毛色彩鮮豔。在進一步比對鳥類圖片後，他確認這隻鳥正是台灣特有的藍腹鷴。由於藍腹鷴屬於二級保育類動物，且通常棲息於山區，出現在市區的情況極為罕見。

事發後，「柳丁哥哥」立即聯繫生態專家協助，並將藍腹鷴的遺體送往南投特有生物研究保育中心進行後續研究。他同時將相關座標上傳至「路殺社—生命守護者」平台，期望這一記錄能為未來的生態研究提供參考。

該消息在網路曝光後，迅速引發網友熱烈討論。有人推測這隻藍腹鷴可能是「籠中逸鳥」或「偷養後逃逸」，也有人懷疑牠是否因山區天氣過於寒冷而遷移至低海拔地區。更有網友提到：「這會不會是打破藍腹鷴最低海拔紀錄？」同時也有許多人感嘆：「太誇張，在市區遇到保育類動物被路殺，實在令人痛心。」

「柳丁哥哥」也提醒民眾，若遇到保育類野生動物遭遇路殺的情況，可立即聯繫南投特有生物研究保育中心（電話：049-2761331）尋求協助。

保育類野生動物 藍腹鷴 柳丁哥哥

相關新聞

訪日外國人數再創新高 11月竟有56萬陸客 林氏璧：怎麼這麼不聽話

陸客暫停日本旅遊，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年11月訪日外國人351萬，創史上1...

未來1周3波東北季風來亂 明天冬雨轟全台 耶誕節北東溼涼

未來1周天氣主要受到東北季風增強減弱交替的影響，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，預計將會有3波東北季風影響台灣。第...

賴總統「一孩家庭」聘外傭僅15.2%女性支持 逾9成保母反對

賴清德總統日前拋出「一孩家庭」也可申請外籍幫傭的政策構想，引發各界批評。托育及就業政策催生聯盟今公布最新民調，此政策僅獲...

3波東北季風接力 賈新興：明全台有雨 「冬至」新竹以北及東部溼答答

未來10天受3波東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

罕見！國寶藍腹鷴現身市區 柳丁哥哥痛心：遇過最傻眼的路殺

知名藝人「柳丁哥哥」在其臉書粉絲專頁上分享了一則令人震驚且擔憂的消息。日前他在新北市中和區秀朗橋下方的人行道旁，發現了一隻遭到路殺的二級保育類野生動物藍腹鷴，引發了廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。