罕見！國寶藍腹鷴現身市區 柳丁哥哥痛心：遇過最傻眼的路殺

知名藝人「柳丁哥哥」在其臉書粉絲專頁上分享了一則令人震驚且擔憂的消息。日前他在新北市中和區秀朗橋下方的人行道旁，發現了一隻遭到路殺的二級保育類野生動物藍腹鷴，引發了廣大網友熱議。

「這絕對是我遇過最傻眼的路殺」，根據「柳丁哥哥」的描述，他在行經該路段時，無意間注意到人行道旁有一隻動物倒臥。出於對野生動物的關注，他立即停車查看，發現這隻鳥類體型巨大，羽毛色彩鮮豔。在進一步比對鳥類圖片後，他確認這隻鳥正是台灣特有的藍腹鷴。由於藍腹鷴屬於二級保育類動物，且通常棲息於山區，出現在市區的情況極為罕見。

事發後，「柳丁哥哥」立即聯繫生態專家協助，並將藍腹鷴的遺體送往南投特有生物研究保育中心進行後續研究。他同時將相關座標上傳至「路殺社—生命守護者」平台，期望這一記錄能為未來的生態研究提供參考。

該消息在網路曝光後，迅速引發網友熱烈討論。有人推測這隻藍腹鷴可能是「籠中逸鳥」或「偷養後逃逸」，也有人懷疑牠是否因山區天氣過於寒冷而遷移至低海拔地區。更有網友提到：「這會不會是打破藍腹鷴最低海拔紀錄？」同時也有許多人感嘆：「太誇張，在市區遇到保育類動物被路殺，實在令人痛心。」

「柳丁哥哥」也提醒民眾，若遇到保育類野生動物遭遇路殺的情況，可立即聯繫南投特有生物研究保育中心（電話：049-2761331）尋求協助。

