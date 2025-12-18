中南部空氣都不好！颱風論壇：霾害有點嚴重「要戴口罩」

聯合新聞網《科技玩家》12月第3波限時LINE免費貼圖來囉！這次有10款繼續大放送，其中7款可以爽用半年180天，小編推薦「LINE發票管家 × 白木耳」的「中了」、「你一定發」適合日常開好運使用；「台新銀行×奧樂雞 夢幻聯名動態貼圖」還是動動貼圖模樣可愛、「鯊到基隆」有耶誕節、過年祝賀；還有海綿寶寶貼圖可使用，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

