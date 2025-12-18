中南部空氣都不好！颱風論壇：霾害有點嚴重「要戴口罩」
東北季風影響，環境部表示，東北風可能挾帶微量境外汙染物移入，中南部位於下風處，汙染物易累積；清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中南部目前空氣都不好，霾害有點嚴重，減少室外運動，並戴口罩。
環境部說，東北風影響時，若伴隨境外汙染物移入，各地均可能發生高濃度現象。提醒馬祖地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），雲嘉南地區、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。
