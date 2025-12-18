桃園以北+東半部轉陰雨 入夜水氣移入 周日「冬至」才轉乾

今天東北季風將逐漸減弱，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面桃園以北、東半部以及恆春半島地區為陰時多雲局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴天氣。夜間南海一帶水氣有向北移入的趨勢，西半部雲量增多，局部地區有短暫雨情形。

氣溫方面，黃國致表示，北部及東北部高溫20至23度，花東地區高溫24至25度，中南部地區高溫維持25至27度左右，夜間低溫中北部及東北部地區低溫17至19度，南部及花東地區低溫18至21度，日夜溫差較為明顯。

明天至周六轉為高壓迴流偏東風環境，黃國致表示，由於南方水氣持續向北移入，各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨情形，尤其東北部、東部及中南部山區容易有局部較大雨勢發生，天氣較不穩定。氣溫略下降，日間高溫約21至24度；夜間低溫則沒有太大變化。

周日是24節氣的冬至，黃國致表示，周日至下周一東北季風再增強影響，環境逐漸轉乾天氣轉穩定，除北部及東部雲多仍有局部短暫陣雨外，其他地區多雲到晴。北部及東北部仍然偏涼，其他地區因太陽逐漸露臉，日間高溫反而有回升的趨勢，南部地區高溫可達26至27度，但日夜溫差較大。此期間台灣周邊風浪較大，海上作業注意安全。

黃國致表示，下周二至下周三東北季風先減弱再增強，迎風面北部及東部地區仍為陰天有雨天氣，氣溫轉涼；中南部地區多雲到晴，日夜溫差大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

