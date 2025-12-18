快訊

特教評鑑／沒給人力先給海量文書 資源不足恐加速離職潮

中印邊境共軍派機器哨兵站崗 印度大兵從訕笑到嚇壞

45年古董微波爐退役！她感性告別驚動品牌求收藏 當年價格可買4台機車

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園以北+東半部轉陰雨 入夜水氣移入 周日「冬至」才轉乾

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
桃園以北、東半部以及恆春半島地區為陰時多雲局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴天氣。夜間南海一帶水氣有向北移入的趨勢，西半部雲量增多，局部地區有短暫雨情形。本報資料照片
桃園以北、東半部以及恆春半島地區為陰時多雲局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴天氣。夜間南海一帶水氣有向北移入的趨勢，西半部雲量增多，局部地區有短暫雨情形。本報資料照片

今天東北季風將逐漸減弱，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面桃園以北、東半部以及恆春半島地區為陰時多雲局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴天氣。夜間南海一帶水氣有向北移入的趨勢，西半部雲量增多，局部地區有短暫雨情形。

氣溫方面，黃國致表示，北部及東北部高溫20至23度，花東地區高溫24至25度，中南部地區高溫維持25至27度左右，夜間低溫中北部及東北部地區低溫17至19度，南部及花東地區低溫18至21度，日夜溫差較為明顯。

明天至周六轉為高壓迴流偏東風環境，黃國致表示，由於南方水氣持續向北移入，各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨情形，尤其東北部、東部及中南部山區容易有局部較大雨勢發生，天氣較不穩定。氣溫略下降，日間高溫約21至24度；夜間低溫則沒有太大變化。

周日是24節氣的冬至，黃國致表示，周日至下周一東北季風再增強影響，環境逐漸轉乾天氣轉穩定，除北部及東部雲多仍有局部短暫陣雨外，其他地區多雲到晴。北部及東北部仍然偏涼，其他地區因太陽逐漸露臉，日間高溫反而有回升的趨勢，南部地區高溫可達26至27度，但日夜溫差較大。此期間台灣周邊風浪較大，海上作業注意安全。

黃國致表示，下周二至下周三東北季風先減弱再增強，迎風面北部及東部地區仍為陰天有雨天氣，氣溫轉涼；中南部地區多雲到晴，日夜溫差大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

高溫 低溫

延伸閱讀

3波東北季風接力 賈新興：明全台有雨 「冬至」新竹以北及東部溼答答

80年一遇轉運大吉日！易經專家揭「冬至」禁忌…3事必做、3事母湯做

未來1周「3波東北季風接力」 明天北東溫度略降、3地防大雨

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

相關新聞

3波東北季風接力 賈新興：明全台有雨 「冬至」新竹以北及東部溼答答

未來10天受3波東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

桃園以北+東半部轉陰雨 入夜水氣移入 周日「冬至」才轉乾

今天東北季風將逐漸減弱，天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，迎風面桃園以北、東半部以及恆春半島地區為陰時多雲局部短暫陣雨，...

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

今晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，台南、嘉義已或將出現能見度不足200公尺的現象。

30歲男肺部驚現十餘顆結節 醫見職業嘆：肺癌風險是一般人1.5倍

一名30歲的鐵路駕駛因工作性質長期暴露在不良空氣環境中，近日前往胸腔科接受檢查，意外發現肺部存在十餘顆肺結節。胸腔科醫師蘇一峰在個人臉書上分享了這起案例，並提醒相關從業人員定期檢查肺部健康的重要性。

LINE免費貼圖10款！7款爽用半年還能過新年添好運、奧樂雞動動貼圖太Q

聯合新聞網《科技玩家》12月第3波限時LINE免費貼圖來囉！這次有10款繼續大放送，其中7款可以爽用半年180天，小編推薦「LINE發票管家 × 白木耳」的「中了」、「你一定發」適合日常開好運使用；「台新銀行×奧樂雞 夢幻聯名動態貼圖」還是動動貼圖模樣可愛、「鯊到基隆」有耶誕節、過年祝賀；還有海綿寶寶貼圖可使用，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。