30歲男肺部驚現十餘顆結節 醫見職業嘆：肺癌風險是一般人1.5倍

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
一名30歲的鐵路駕駛因工作性質長期暴露在不良空氣環境中，近日前往胸腔科接受檢查，意外發現肺部存在十餘顆肺結節。胸腔科醫師蘇一峰在個人臉書上分享了這起案例，並提醒相關從業人員定期檢查肺部健康的重要性。

根據蘇醫師的說明，這名男子在鐵路工作已有十年，主要負責火車駕駛。由於工作環境特殊，經常吸入廢氣及隧道內的髒空氣，其肺部健康因此受到威脅。男子因偶爾咳嗽而感到不安，便前往醫院進行低劑量電腦斷層掃描（LDCT），結果發現肺部有多達十幾顆肺結節。

蘇醫師指出，過去的研究已顯示，鐵路工作人員罹患肺癌的風險高於一般人，其中某項大型研究更顯示其風險為一般人的1.5倍。這名患者的案例再度提醒大眾，職業環境對健康可能帶來的潛在威脅不可忽視。

此貼文一經發布，隨即引發網友熱議。不少網友表達對患者的祝福與關心：「祝福早日康復」、「希望病人最後只是肺結核或甲狀腺癌轉移，這兩個治癒率都很高」。也有網友提出專業建議：「個人經驗是，還要再做一次常規（打顯影劑）CT才能診斷，對吧？」、「這可以申請勞保職業病了吧！」。

此外，也有民眾對職業健康問題表示憂心：「職業傷害」、「經年累月，那麼年輕太不可思議了，祈願早日康復」、「在外工作基本的口罩戴一下也能擋下很多沙塵」。

肺結節 蘇一峰 職業

