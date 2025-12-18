3波東北季風接力 賈新興：明全台有雨 「冬至」新竹以北及東部溼答答

未來10天受3波東北季風影響，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，分別為今天第一波，以及周日至下周一為第二波，還有第三波為下周三至下周四。

明天至周六受西南水氣移入影響，賈新興說，今天半夜水氣移入，各地轉有短暫雨，明天大致全台有雨；周六嘉義以北及宜蘭多雲，嘉義以南及花東仍有局部短暫雨。周日是「冬至」，新竹以北及宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨。冬至的諺語「冬至酥，過年烏」及「冬至烏，過年酥」，意思是冬至當天有陽光，過年就會下雨，若冬至遇下雨，過年天氣就放晴。

天氣趨勢，賈新興表示，明天，受西南水氣移入影響，嘉義以北及宜花東有局部短暫雨，晚起嘉義以南亦轉有局部短暫雨。周六，嘉義以南及花東仍有局部短暫雨。周日至下周一，受東北季風影響，周日新竹以北及宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨。下周一，北北基宜花及鵝鑾鼻仍有零星短暫雨。下周二，東北角至宜花東有零星短暫雨。

賈新興表示，下周三至下周四，受偏強東北季風影響，下周三新竹以北山區及北北基宜花東有局部短暫雨，南投及嘉義山區亦有零星短暫雨。下周四，各地有局部短暫雨，午後嘉義以北漸轉多雲。下周五，北北基宜花、台中以南山區及高屏有零星短暫雨。下周六，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後花東山區有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

