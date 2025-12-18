基隆石垣島航線價格熱議「很盤嗎？」 林氏璧：別急、船公司不是笨蛋

華岡集團日前公布基隆-石垣島航線的艙房類型和各房型船票定價，預計12月底開航。定價為大通鋪最便宜每人「單程」未稅2800元，不少人認為不符期待。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，很多人直接把它和飛機的費用和時間比，「那你其實只是完全把他當成交通工具」， 但渡輪不只是這樣，「等於是住了一晚的旅館一樣」。

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」每周3班，未來每周二、周四、周日晚間11時從基隆出發；每周一、周三、周五晚間11點從石垣島返回，搭乘時間約7至8小時。最貴為皇家套房雙人床每人1萬500元；豪華套房有2張單人床，每人5600元；最便宜的標準房G為通鋪床型，可容納15人，每人2800元。

「這很盤嗎？」林氏璧表示，周五晚間出發，周日回程「免請假」行程看似是落空了。此次公布的是定價，首航因應淡季將再推優惠價，優惠票價下周公布。根據華岡集團總經理洪郁航先前受訪指出，優惠票價部分，較高單價艙房最多可折價2000元，最便宜的艙等單程票價預計只要約2000元。

對於有新聞報導「當台灣人盤子？」林氏璧表示，時刻不盡人意就算了，但票價有和一開始傳出來的差很多嗎？最早的時候新聞討論的就是單程最便宜約1萬日圓起（約台幣2100元），來回僅4000多元，雖然後續華岡集團有出來否認說不會這麼便宜。但現在看起來最便宜的通鋪單程定價2800，淡季還可能更便宜，「這沒有差很多呀」。為何當時風向大家躍躍欲試，現在一堆人罵盤子？

他以釜山到福岡的新山茶花號來比，以定價來說，新山茶花號通鋪單程是日圓1萬2000元，也差不多。而根據日期人數多寡，在官網還會有不等的折扣。「我想這都是市場機制，真的開始運航的時候，船公司不是笨蛋，肯定會調整折扣讓整個船班能運作下去的」。

林氏璧表示，現在有些人卻把這個船班嫌到流湯，「你們可以不要這麼急嗎？」新聞上報導這些酸言酸語：「看多久會停航」、「誰愛搭誰搭、開航即停航」、「價格太爛，嚐鮮後就沒了吧」、「預估3個月內收掉」、「開航大概整船YouTuber在拍片而已」。

社群平台threads有很多石垣島的居民對這個台日間定期船班有高度期待。林氏璧表示，特別是中日關係緊張的現在，有一對台日夫妻（妻子竹富島人和台灣老公）寫：「下個月原本要靠港石垣島的中國郵輪有5艘以上臨時取消，結果沒想到很快又接到來自台灣的兩艘追加航次預約」。想想殷殷期盼台灣朋友到石垣島玩的當地人，看到這些言論會有多傷心？

林氏璧建議，若搭配台灣虎航直飛石垣島的航班，回程時間太早玩不盡興，「如果去程飛機，回程渡輪滿理想的」，理論上渡輪可以搬貨也比較多，如果潛水完不能搭飛機，坐船回來也不錯。「好久沒去石垣島了，好懷念呀。希望石垣牛不要被台灣人吃光」。

其他網友表示，「時間性和便利性不划算。因為貼個3500元，坐45分鐘飛機就來回」、「問題是大通鋪，如果像台馬輪有床有遮簾，我覺得大家能夠接受，再上去的價錢又不美麗」、「本來照片看最便宜的方案有床，現在變大通鋪」、「搭飛機比較不會暈，然後也比較快，所以我一樣選擇搭飛機」、「價錢是一回事，請假一定要請3天和東北季風才是大問題，搭周四的去程船班，周日飛機回來才是請假最少的排法」、「我只覺得這種季節搭渡輪感覺會變海盜船」。

也有網友認為，「海運行李重量有送比較多，你去扛貨又划算」、「覺得還可以啦，但基隆對南部朋友覺得太遠了，希望未來有高雄到石垣島的班次」、「淡季會有折扣，我覺得還可以」、「比較希望有去與那國島的船班」、「對於回程想大採購的應該滿有吸引力」、「最大的問題不是價錢，而是到處都是台灣人不像出國玩」。

對於網友認為便宜價格卻只能睡大通鋪，「還要特地跑到基隆，上船的時間還比搭飛機還更久」。林氏璧表示，渡輪的玩法形式本來就一直是這樣，比較高的價錢是有一個房間讓遊客可以好好休息， 無法和坐飛機直接比較。而且它都是走夜航，就等於是住一天的旅館一樣，要快速到達，當然就是飛機，沒別的選擇。

商品推薦