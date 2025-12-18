中南部今晨濃霧3地區慎防大雨 明起全台溼答答 耶誕節天氣曝

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周三東北季風再增強，下周四至下周六東北季風影響，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼。本報資料照片
下周三東北季風再增強，下周四至下周六東北季風影響，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼。本報資料照片

今天東北季風影響，中央氣象署表示，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。

今晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，台南、嘉義已或將出現能見度不足200公尺的現象。

溫度方面，今天清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些。而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼。中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適。但新竹以南地區日夜溫差較大。澎湖晴時多雲，20至22度，金門多雲短暫雨，15至21度，馬祖多雲短暫雨，14至16度。

明天至周六東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升；南方雲系北移，各地雲量降雨機率增加，有局部短暫陣雨。

周日是24節氣的「冬至」。東北季風增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼，下周一東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，台東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，其中，周日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率。

下周二東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部或零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚仍涼；桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，台東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周四至下周六東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，台東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天至周六中部以北及宜花3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全。

