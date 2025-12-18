今天宜蘭慎防大雨 周六水氣最豐沛 中南部也逃不過

今天東北季風影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天宜蘭地區有大雨，明天、周六期間南方水氣通過台灣上空，各地天氣不穩定，均有短暫小雨的機會。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，尤其周六這天是水氣最豐沛的一天，下雨時間會比較長，中、南部地區也會難得下雨，留意天氣變化。周日雲雨帶離開，東北季風增強，中、南部放晴，剩下北、東部迎風仍有下雨機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

