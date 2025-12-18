濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

今晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，台南、嘉義已或將出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，迎風面東北部有低雲，伴隨降水回波，大台北東側及宜蘭已有降雨、花蓮亦有零星降雨；中南部有輻射霧、嘉義已有濃霧。

今天東北風影響；吳德榮表示，迎風面水氣漸增，大台北及東半部雲量增多，有局部短暫雨的機率；中南部影響輕微、晴時多雲。北台灣偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼。北部16至21度、中部13至28度、南部13至29度、東部16至25度。

吳德榮表示，明天中高雲從南海北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨、其他平地亦轉偶有零星飄雨的機率。周六雲層略增厚、降雨略增。明天、周六各地白天舒適，早晚略偏涼。

周日是24節氣的「冬至」。 吳德榮表示，周日東北季風等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台灣轉涼；下周一季風轉乾，北台灣雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；周日、下周一中南部影響皆輕微、晴朗穩定。下周二季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

他說，下周三起另一波比前波稍強的冷空氣南下，目前模擬仍屬東北季風等級，模式會如何調整，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

