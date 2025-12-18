聽新聞
0:00 / 0:00

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天東北風影響，迎風面水氣漸增，大台北及東半部雲量增多，有局部短暫雨的機率。本報資料照片
今天東北風影響，迎風面水氣漸增，大台北及東半部雲量增多，有局部短暫雨的機率。本報資料照片

今晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，台南、嘉義已或將出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，迎風面東北部有低雲，伴隨降水回波，大台北東側及宜蘭已有降雨、花蓮亦有零星降雨；中南部有輻射霧、嘉義已有濃霧。

今天東北風影響；吳德榮表示，迎風面水氣漸增，大台北及東半部雲量增多，有局部短暫雨的機率；中南部影響輕微、晴時多雲。北台灣偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼。北部16至21度、中部13至28度、南部13至29度、東部16至25度。

吳德榮表示，明天中高雲從南海北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨、其他平地亦轉偶有零星飄雨的機率。周六雲層略增厚、降雨略增。明天、周六各地白天舒適，早晚略偏涼。

周日是24節氣的「冬至」。 吳德榮表示，周日東北季風等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台灣轉涼；下周一季風轉乾，北台灣雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；周日、下周一中南部影響皆輕微、晴朗穩定。下周二季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

他說，下周三起另一波比前波稍強的冷空氣南下，目前模擬仍屬東北季風等級，模式會如何調整，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

吳德榮 東北季風 嘉義

延伸閱讀

新竹關西9.5度 吳德榮：今明北舒適南微熱 周日再迎冷空氣

今回暖溫差大 吳德榮：周五周六南方水氣增降雨範圍大

今晨7度！今晚明晨再探10度以下低溫 吳德榮：明白天回暖

冷氣團即將抵達！ 吳德榮：下午起愈晚愈冷 全台平地挑戰10度以下低溫

相關新聞

診治率破9成 消除C肝提前達標

世界衛生組織二○一六年提出「二○三○年消除病毒性肝炎」願景，我國歷經十年努力，提前五年達成目標，診斷率與治療率均超過九成...

B肝防治苦戰 醫師籲放寬用藥給付

在消除Ｃ肝上，台灣被喻為全球模範生，但在Ｂ肝防治上，卻因治療率偏低，而有待加強。台大醫院副院長、消化系醫學會理事長高嘉宏...

疫苗10大新聞出爐 「大S流感猝逝掀搶打潮」居冠

台灣疫苗推動協會昨公布「二○二五疫苗十大新聞」，「大Ｓ逝世、掀流感疫苗搶打潮」登榜首。理事長李秉穎表示，大Ｓ因流感重症，...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

今晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，台南、嘉義已或將出現能見度不足200公尺的現象。

健康主題館／台北爺奶鬥牛舞 跳出健康與活力

鬥牛舞的節奏在會場炸開，一群身穿粉紅色拉丁舞衣的長者以舞步登場，隊伍中夾雜著身著原住民族服飾的成員。奔放的音樂響起，他們...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。