不只防子宮頸癌 專家：男性接種HPV疫苗可降頭頸癌風險

台灣疫苗推動協會今公布「2025疫苗十大新聞」，「預防HPV不分年齡！9月起國中男生『免費打HPV疫苗』領先日韓國家」名列前五。台灣疫苗推動協會秘書長陳志榮表示，國際研究顯示，男性接種HPV疫苗後，不僅有助阻斷病毒傳播鏈，還可降低頭頸癌等HPV相關癌症風險，能形成不分性別的整合式保護。

陳志榮今會中分享我國今年9月起擴大國中男生公費接種兩劑HPV疫苗，領先日韓同時也成為東亞首例。這項政策方向與世界衛生組織推動「2030年消除子宮頸癌」目標一致外，也順應歐美國家將男性納入公費接種對象的潮流。

陳志榮說明，HPV病毒除造成子宮頸癌，也與口咽癌、男性陰莖癌等癌症相關。以美國為例，HPV相關癌症發生率在2010年時，子宮頸癌發生率持續下降，今年僅1萬多人，但口咽癌男性近6萬人，除了喝酒、嚼檳榔、吸菸相關，HPV病毒也是致病原因。

陳志榮表示，納入男性可以做到全面防護，也才能讓發生率持續下降，因此台灣順應歐美國家將男性納入公費接種對象的潮流，是有效益的。

