聽新聞
0:00 / 0:00

新北「山海湯」 泡好泡滿可抽獎

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
為鼓勵民眾在冬季泡湯旅遊，新北市觀旅局推出「新北感溫護照集章活動」。圖／舊金山總督溫泉提供
為鼓勵民眾在冬季泡湯旅遊，新北市觀旅局推出「新北感溫護照集章活動」。圖／舊金山總督溫泉提供

暖冬登場，新北觀旅局首次與交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處合作，推出「二○二五新北感溫祭」感溫護照集章活動，攜手新北溫泉業者推廣「新北山海湯」，邀請民眾一同走進山海之間，體驗新北溫泉的獨特魅力。

觀旅局表示，今年感溫祭市府跨局處整合打造冬季觀光版圖，在新北不僅能欣賞山海風光，也能參與各類市集、藝文活動及節慶展演。冬季不能錯過新北的「山湯」、「海湯」體驗，適合國內外旅客安排一趟暖心湯旅，品嘗在地美食，享受新北獨有的療癒氛圍。

新北感溫護照集章活動時間自十二月十九日起至二○二六年四月一日，民眾可於合作業者免費領取護照，完成泡湯、住宿或任何金額相關消費即可獲得一枚專屬印章；集滿任二枚不同印章後，二○二六年四月二日前將護照送回指定地點，即可獲抽獎資格。

今年獎項豐富，包括iPhone 17、烏來蘇卡利漫活住宿券、福容大飯店福隆貝悅湯屋券、雲頂溫泉行館泡湯券等多項好禮。北觀處、觀旅局也和大板根渡假酒店、蘊泉庄（鴻寬）、八里福朋喜來登酒店、福容大飯店福隆、沐舍溫泉渡假酒店等業者提供近九十張泡湯住宿券，做為抽獎好禮。

新北市副市長陳純敬表示，「新北感溫祭」打造冬天活動不間斷的城市節慶氛圍，「新北山海湯」邀請旅客一起體驗截然不同的泡湯行程。

延伸閱讀

新北U18／新北藍隊左投吳昊翔飆148km 單指曲當武器目標旅外

新北U18／新北藍隊楊曜丞飆最速152公里 砸到柯敬哲說抱歉

新北U18／「游擊柯基」許峰穎跟澳球員交流：用盡所有會的英文

近年最大盜版教材案！9出版社遭侵權180億 新北補習班老師被法辦

相關新聞

未來1周「3波東北季風接力」 明天北東溫度略降、3地防大雨

未來1周天氣3階段變化，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，受到東北季風影響，明天北東略降溫，迎風面有較大雨勢，周五、周六因南方...

健康主題館／台北爺奶鬥牛舞 跳出健康與活力

鬥牛舞的節奏在會場炸開，一群身穿粉紅色拉丁舞衣的長者以舞步登場，隊伍中夾雜著身著原住民族服飾的成員。奔放的音樂響起，他們...

野溪泡湯亂象惹怨 怪手出招芃芃溫泉變冷水

宜蘭大同鄉泡湯秘境芃芃野溪溫泉，無人收費、管理，吸引大批遊客闖入，出現亂停車、夜唱等諸多亂象。目前溫泉所在地英士村正進行...

育嬰留停要奶爸加入 民團：6+1誘因不大

勞動部預告修法，只要是同一名子女的雙親，各自請領滿六個月育嬰留停津貼，在後續育嬰留停期間，可以再多領一個月津貼。不過婦女...

女性更年期 中醫防骨鬆、憂鬱症

根據統計，台灣女性更年期約在45至55歲左右，因卵巢逐漸停止製造荷爾蒙，不適症狀可能在停經前2至3年出現，並延續至停經後...

健康你我他／去斑搶救肌膚 滿足愛美天性

年輕時皮膚白皙透亮，在那個「一白遮三醜」的年代，占了很大的優勢。仗著這項優點，我一直輕忽保養防曬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。