疫苗10大新聞出爐 「大S流感猝逝掀搶打潮」居冠

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
台灣疫苗推動協會公布「2025疫苗十大新聞」，其中「大S逝世掀流感疫苗搶打潮」獲第一。記者翁唯真／攝影
台灣疫苗推動協會昨公布「二○二五疫苗十大新聞」，「大Ｓ逝世、掀流感疫苗搶打潮」登榜首。理事長李秉穎表示，大Ｓ因流感重症，病逝於日本，令人意外，讓國人正視流感病毒的致命風險，掀起流感疫苗搶打潮，疾管署罕見地緊急加購疫苗。

今年十大疫苗新聞內容涵蓋了腸病毒、流感、人類乳突病毒（ＨＰＶ）、呼吸道融合病毒（ＲＳＶ）、肺炎鏈球菌及次世代疫苗科技等，接種對象從嬰幼兒、青少年至銀髮族，疾管署發言人林明誠表示，這反映社會大眾愈來愈重視全齡疫苗防護。

「大Ｓ逝世掀流感疫苗搶打潮」位居十大疫苗新聞首位，李秉穎表示，流感絕非一般感冒，後者為「上呼吸道感染」，不致影響肺部氣管，但流感為「下呼吸道感染」，除了全身肌肉痠痛、無力、嚴重咳嗽，嚴重時還會併發致死的肺炎。

李秉穎提醒，一旦確診流感，務必注意呼吸狀況，如出現呼吸急促、呼吸困難、急喘，有如跑完一百公尺後，吸不到氣，此為肺炎重要跡象，務必立即就醫，甚至住院觀察治療。

公費肺鏈疫苗將改20、21價

與成人與高齡相關疫苗新聞共有三則入榜，其中包括，「涵蓋更多血清型的次世代肺炎鏈球菌疫苗陸續上市」，李秉穎表示，目前兒童至少打三劑十三價肺鏈疫苗，長者打一劑十三價疫苗，隔一年再打廿三價疫苗。隨著大人小孩皆可打的廿價，僅限長者的廿一價疫苗問世後， 打法單純許多，無須再補打。

林明誠表示，目前針對特定族群提供公費肺炎鏈球菌疫苗十三、二十三價疫苗，預計明年起改用廿及廿一價疫苗，疾管署已擬定這兩種疫苗的適用對象，下周四行政院會報告後，就會對外公布。

