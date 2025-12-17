聽新聞
B肝防治苦戰 醫師籲放寬用藥給付

聯合報／ 記者沈能元林琮恩／台北報導
「台灣肝淨未來論壇」專家會議，台灣肝病醫療策進會理事長高嘉宏表示，政府應成立Ｂ肝辦公室，挹注更多預算。記者林俊良/攝影
「台灣肝淨未來論壇」專家會議，台灣肝病醫療策進會理事長高嘉宏表示，政府應成立Ｂ肝辦公室，挹注更多預算。記者林俊良/攝影

在消除Ｃ肝上，台灣被喻為全球模範生，但在Ｂ肝防治上，卻因治療率偏低，而有待加強。台大醫院副院長、消化系醫學會理事長高嘉宏表示，政府應成立Ｂ肝辦公室，挹注更多預算，且放寬健保用藥給付，讓處於灰色地帶的中高風險Ｂ肝患者也能獲得給付。

中研院院士陳培哲表示，肝癌仍高居十大癌症死因第二、三位，關鍵在於Ｂ肝治療率太低，原因為健保對Ｂ肝治療給付標準太複雜、太嚴格，國內一二○萬名Ｂ肝帶原者中，僅卅多萬人接受治療，比率約四分之一。建議比照世衛組織建議，簡化Ｂ肝治療標準，降低健保用藥門檻，才能拉高治療率。

高嘉宏持同樣看法，他指出，健保給付用藥均有科學依據，但相較於世衛組織、國際治療指引，嚴謹許多，導致治療患者人數較少，目前國際指引均已放寬治療條件，以期更多患者獲得治療。

高嘉宏表示，服用Ｃ肝口服抗病毒藥物，九成多患者可在二至三個月內被治癒。但目前Ｂ肝用藥治療效果有限，病人需長期用藥，才能壓制病毒，減弱病毒複製能力，配合病人自身免疫力，才能讓Ｂ肝表面抗原消失，這在臨床上稱為「功能性痊癒」，此時，病人才可停藥，達到消滅Ｂ肝。

無法獲得健保給付用藥的Ｂ肝患者被稱為「灰色地帶的病人」，研究指出，若屬中高風險患者，經五至十年追蹤，相較低風險病人，每年約百分之一機率罹患肝癌，如能及早用藥控制病情，罹癌風險可降至百分之○點二。高嘉宏說，全國約卅、四十萬名Ｂ肝患者為中高風險，健保應放寬用藥條件。

高嘉宏強調，消化系醫學會日前向健保署提出最新Ｂ肝藥物給付條件建議，健保署專家也達成共識，正評估成本效益。

高嘉宏表示，希望處於灰色地帶的中高風險Ｂ肝患者能盡快獲得給付，在肝臟細胞被破壞前，提早治療，就能大幅降低肝硬化、肝癌風險。

