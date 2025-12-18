外看喘息服務 增編1.7億經費

為減輕家庭照顧者壓力，並兼顧外籍看護工休假權益，現行有擴大喘息、短期照顧等兩種喘息服務，近年來因喘息需求高，衛福部昨於勞動部就安基金委員會提案，增加兩部會再各編列八八二○萬元，讓該計畫得以服務更多的人。

根據勞動部統計，今年一月到八月，喘息服務累計使用約七十二萬人次，而今年一月到十月，短照服務使用人次約九十八萬。經費部分，今年截至八月，總執行經費已達六億二四二萬元，推估至十二月底，總經費為九點二億元，較勞動部今年度計畫經費需再增加約八八二○萬元。

勞動部昨召開就安基金委員會，勞動力發展署長黃齡玉指出，該提案得到就安委員們的支持，因此兩部會將各編列八八二○萬元來支應本計畫的推動。

黃齡玉表示，由於今年擴大喘息服務所需經費成長不小，估計明年也一樣，八十歲以上申請外籍看護工可免巴氏量表，申請案也大增，兩部會之後也會提案擴充經費的編列，並檢視執行狀況。

不過黃齡玉認為，本計畫使用人次增加是樂見的，代表愈來愈多雇主了解該計畫能讓外籍看護工得到喘息服務，這樣的現象也是當初設立該計畫之目的。

