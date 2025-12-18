聽新聞
0:00 / 0:00

外看喘息服務 增編1.7億經費

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

為減輕家庭照顧者壓力，並兼顧外籍看護工休假權益，現行有擴大喘息、短期照顧等兩種喘息服務，近年來因喘息需求高，衛福部昨於勞動部就安基金委員會提案，增加兩部會再各編列八八二○萬元，讓該計畫得以服務更多的人。

根據勞動部統計，今年一月到八月，喘息服務累計使用約七十二萬人次，而今年一月到十月，短照服務使用人次約九十八萬。經費部分，今年截至八月，總執行經費已達六億二四二萬元，推估至十二月底，總經費為九點二億元，較勞動部今年度計畫經費需再增加約八八二○萬元。

勞動部昨召開就安基金委員會，勞動力發展署長黃齡玉指出，該提案得到就安委員們的支持，因此兩部會將各編列八八二○萬元來支應本計畫的推動。

黃齡玉表示，由於今年擴大喘息服務所需經費成長不小，估計明年也一樣，八十歲以上申請外籍看護工可免巴氏量表，申請案也大增，兩部會之後也會提案擴充經費的編列，並檢視執行狀況。

不過黃齡玉認為，本計畫使用人次增加是樂見的，代表愈來愈多雇主了解該計畫能讓外籍看護工得到喘息服務，這樣的現象也是當初設立該計畫之目的。

延伸閱讀

外籍看護擴大喘息服務 衛福部、勞動部再增列近1.7億支應

勞動部預告就保法修正草案 育嬰留職停薪津貼「有條件」增至7個月

雲林歲末徵才釋出逾300職缺 最高月薪上看7.1萬元

陳玉珍提案助理費核銷免單據 學者：應附檢據限合法用途

相關新聞

未來1周「3波東北季風接力」 明天北東溫度略降、3地防大雨

未來1周天氣3階段變化，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，受到東北季風影響，明天北東略降溫，迎風面有較大雨勢，周五、周六因南方...

健康主題館／台北爺奶鬥牛舞 跳出健康與活力

鬥牛舞的節奏在會場炸開，一群身穿粉紅色拉丁舞衣的長者以舞步登場，隊伍中夾雜著身著原住民族服飾的成員。奔放的音樂響起，他們...

野溪泡湯亂象惹怨 怪手出招芃芃溫泉變冷水

宜蘭大同鄉泡湯秘境芃芃野溪溫泉，無人收費、管理，吸引大批遊客闖入，出現亂停車、夜唱等諸多亂象。目前溫泉所在地英士村正進行...

育嬰留停要奶爸加入 民團：6+1誘因不大

勞動部預告修法，只要是同一名子女的雙親，各自請領滿六個月育嬰留停津貼，在後續育嬰留停期間，可以再多領一個月津貼。不過婦女...

女性更年期 中醫防骨鬆、憂鬱症

根據統計，台灣女性更年期約在45至55歲左右，因卵巢逐漸停止製造荷爾蒙，不適症狀可能在停經前2至3年出現，並延續至停經後...

健康你我他／去斑搶救肌膚 滿足愛美天性

年輕時皮膚白皙透亮，在那個「一白遮三醜」的年代，占了很大的優勢。仗著這項優點，我一直輕忽保養防曬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。