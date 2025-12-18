聽新聞
0:00 / 0:00

900萬人次破功 觀光署：今年國際客難達標

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
截至十二月十五日，來台國際客才剛破八百萬，觀光署二度下修來台國際客目標。圖／聯合報系資料照片
截至十二月十五日，來台國際客才剛破八百萬，觀光署二度下修來台國際客目標。圖／聯合報系資料照片

交通部觀光署今年原以千萬來台國際旅客為目標，觀光署陳玉秀更說九百萬沒問題，但截至十二月十五日，來台國際客才剛破八百萬。陳玉秀表示，大環境變化多，九百萬確實有困難，但今年來台國際客人數比去年增加五十萬，明年仍以九百萬為目標，「對台灣而言是適合的」，等於二度下修來台國際客目標。

對此，海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁說，觀光署從一千兩百萬人次目標下修到九百萬，更說九百萬人次對台灣是適合的，才不會有過度旅遊情況，這是達不到ＫＰＩ，才用「質優於量」、經營精緻旅遊作藉口。

蕭博仁強調，不斷補助對於台灣觀光成效並不大，若要把台灣觀光、旅遊做好，就該知道國際客來台想看什麼，了解各國旅客關注的旅遊喜好，重點是台灣景點需增加，並根據各地景點及國際客來源國做分流。

陳玉秀表示，今年要達到九百萬人次確實有困難，不過明年目標一定要比今年更好，盼國際客觀光產值未來三年能年增百分之二至三。

至於明年來台國際客目標？陳玉秀說，「八百至九百萬人次可能對台灣而言是適合的」，台灣在疫情後流失部分觀光人才，需盡快補強讓專業人才可以回到觀光產業，這是目前碰到的一些難處，但針對明年的目標，認為九百萬人次目標對台灣是適合的。

此外，交通部為補足旅宿人力缺口，開放觀光旅宿業申請外籍生來台實習，迄今約一千四百餘人，美其名「實習」，但提供勞務，卻毫無薪資、工時等保障，形同免洗勞力，引發批評。陳玉秀表示，目前正與勞動部持續討論，包含津貼、保險、休息時間等，細節研議中。

陳玉秀 觀光 觀光署 KPI 台灣 旅遊

延伸閱讀

郵輪行程「菲律賓變沖繩」 旅客求助無門…交通部3個月公告定型化契約

今年國際旅客目標破功 觀光署長認「有困難」：900萬人次適合台灣

台旅會稱2月就去函海旅會溝通 國台辦則指「兩岸旅遊障礙在民進黨」

整理包／2026國旅補助來啦！最高領2000還有壽星優惠 5大方案別錯過

相關新聞

未來1周「3波東北季風接力」 明天北東溫度略降、3地防大雨

未來1周天氣3階段變化，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，受到東北季風影響，明天北東略降溫，迎風面有較大雨勢，周五、周六因南方...

健康主題館／台北爺奶鬥牛舞 跳出健康與活力

鬥牛舞的節奏在會場炸開，一群身穿粉紅色拉丁舞衣的長者以舞步登場，隊伍中夾雜著身著原住民族服飾的成員。奔放的音樂響起，他們...

野溪泡湯亂象惹怨 怪手出招芃芃溫泉變冷水

宜蘭大同鄉泡湯秘境芃芃野溪溫泉，無人收費、管理，吸引大批遊客闖入，出現亂停車、夜唱等諸多亂象。目前溫泉所在地英士村正進行...

育嬰留停要奶爸加入 民團：6+1誘因不大

勞動部預告修法，只要是同一名子女的雙親，各自請領滿六個月育嬰留停津貼，在後續育嬰留停期間，可以再多領一個月津貼。不過婦女...

女性更年期 中醫防骨鬆、憂鬱症

根據統計，台灣女性更年期約在45至55歲左右，因卵巢逐漸停止製造荷爾蒙，不適症狀可能在停經前2至3年出現，並延續至停經後...

健康你我他／去斑搶救肌膚 滿足愛美天性

年輕時皮膚白皙透亮，在那個「一白遮三醜」的年代，占了很大的優勢。仗著這項優點，我一直輕忽保養防曬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。