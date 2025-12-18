聽新聞
0:00 / 0:00

就保年齡天花板打開！排除領老年給付者 學者：美中不足

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

勞動部預告修正就業保險法，刪除六十五歲投保年齡上限、並將請領失業給付等待期從十四天縮短為七天。台大國發所副教授辛炳隆認為，刪除投保年齡上限可鼓勵高齡勞工就業，美中不足是排除領了老年給付者。勞工陣線聯盟秘書長楊書偉則認同縮短請領失業給付等待期，但也希望能更進一步縮短申請流程、舒緩尋職者的申請壓力。

此次修法擬刪除六十五歲投保年齡上限之規定，楊書偉認為這是繼政府推動中高齡就業促進法、勞基法修正退休年齡等，健全中高齡勞工就業的「最後一哩路」。

但辛炳隆認為，此次修法將就保年齡天花板打開，卻排除了已領老年給付者。但領了老年給付還需要出來工作者，往往是真正有經濟壓力的人，這些族群反而不能加入投保，政策美意稍嫌不足，希望能做更周全的思考。

對於發給失業給付等待期縮短為七天，楊書偉表示，從十四天縮短為七天是勞團長期的倡議，此次調整是「正確的方向」。不過現在失業給付的認定與申請流程繁瑣，不利於初次求職者，希望能進一步簡化流程，並在資格認定上有更多彈性。

辛炳隆則認為，失業給付等待期條件縮短為七天符合實務需求。他指出，根據經驗，真正想找工作的人，一周就夠了；不想找工作的人，兩周也不夠。等待期太長會增加公立就業服務機構的業務，也讓想領失業給付者等太久。

失業給付 勞團 勞動部 年齡 台大 老年給付 中高齡

延伸閱讀

勞動部預告就保法修正草案 育嬰留職停薪津貼「有條件」增至7個月

整理包／勞保紓困貸款來了！最高可領10萬 開放時間、資格與申請詳情一次看懂

父親驟逝衝擊…他克服「3艱難條件」2年考上律師 網看資歷驚嘆：太強了

通膨經濟壓力大 調查：近1/4弱勢兒少省錢不吃飯

相關新聞

未來1周「3波東北季風接力」 明天北東溫度略降、3地防大雨

未來1周天氣3階段變化，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，受到東北季風影響，明天北東略降溫，迎風面有較大雨勢，周五、周六因南方...

健康主題館／台北爺奶鬥牛舞 跳出健康與活力

鬥牛舞的節奏在會場炸開，一群身穿粉紅色拉丁舞衣的長者以舞步登場，隊伍中夾雜著身著原住民族服飾的成員。奔放的音樂響起，他們...

野溪泡湯亂象惹怨 怪手出招芃芃溫泉變冷水

宜蘭大同鄉泡湯秘境芃芃野溪溫泉，無人收費、管理，吸引大批遊客闖入，出現亂停車、夜唱等諸多亂象。目前溫泉所在地英士村正進行...

育嬰留停要奶爸加入 民團：6+1誘因不大

勞動部預告修法，只要是同一名子女的雙親，各自請領滿六個月育嬰留停津貼，在後續育嬰留停期間，可以再多領一個月津貼。不過婦女...

女性更年期 中醫防骨鬆、憂鬱症

根據統計，台灣女性更年期約在45至55歲左右，因卵巢逐漸停止製造荷爾蒙，不適症狀可能在停經前2至3年出現，並延續至停經後...

健康你我他／去斑搶救肌膚 滿足愛美天性

年輕時皮膚白皙透亮，在那個「一白遮三醜」的年代，占了很大的優勢。仗著這項優點，我一直輕忽保養防曬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。