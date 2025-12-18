聽新聞
0:00 / 0:00
就保年齡天花板打開！排除領老年給付者 學者：美中不足
勞動部預告修正就業保險法，刪除六十五歲投保年齡上限、並將請領失業給付等待期從十四天縮短為七天。台大國發所副教授辛炳隆認為，刪除投保年齡上限可鼓勵高齡勞工就業，美中不足是排除領了老年給付者。勞工陣線聯盟秘書長楊書偉則認同縮短請領失業給付等待期，但也希望能更進一步縮短申請流程、舒緩尋職者的申請壓力。
此次修法擬刪除六十五歲投保年齡上限之規定，楊書偉認為這是繼政府推動中高齡就業促進法、勞基法修正退休年齡等，健全中高齡勞工就業的「最後一哩路」。
但辛炳隆認為，此次修法將就保年齡天花板打開，卻排除了已領老年給付者。但領了老年給付還需要出來工作者，往往是真正有經濟壓力的人，這些族群反而不能加入投保，政策美意稍嫌不足，希望能做更周全的思考。
對於發給失業給付等待期縮短為七天，楊書偉表示，從十四天縮短為七天是勞團長期的倡議，此次調整是「正確的方向」。不過現在失業給付的認定與申請流程繁瑣，不利於初次求職者，希望能進一步簡化流程，並在資格認定上有更多彈性。
辛炳隆則認為，失業給付等待期條件縮短為七天符合實務需求。他指出，根據經驗，真正想找工作的人，一周就夠了；不想找工作的人，兩周也不夠。等待期太長會增加公立就業服務機構的業務，也讓想領失業給付者等太久。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言