勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡上限外，育嬰留職停薪津貼部分，增訂撫育同一名子女的雙親，領滿六個月育嬰留職停薪津貼時，於後續育嬰留職停薪期間，得依規定可各自再請領第七個月的津貼。估上路後，約二點二萬名家長受惠。

勞動部勞動保險司長陳美女表示，為促進家庭內性別分工的平等，本次增訂育嬰留職停薪新規定。除了前述條件外，只要雙親中任一人為公保、軍保且領滿六個月者同樣適用增修規定；此外，離婚雙親只要休滿六個月，同樣符合領第七個月津貼的條件；另若雙親其中一人已去世，為保障單獨扶養子女者的經濟支持，該情況同樣也符合請領第七個月津貼的條件。

陳美女表示，若以前年請領育嬰留停津貼人數預估，約二點二萬人受惠，每年約增加六點六億元的津貼支出。

除了育嬰留停津貼外，此次修法也擴大加保年齡。勞動部表示，現行就業保險適用對象為十五歲以上、六十五歲以下的受僱勞工，不過受到中高齡、高齡者促進就業等政策影響，六十五歲以上還在職場工作，未領取勞保等老年給付的勞工愈來愈多，且仍可能面臨非自願失業的風險，因此修法刪除六十五歲投保年齡上限規定，納保後即可適用失業給付、職業訓練生活津貼等。

陳美女表示，依據去年六十五歲以上加保勞保的人數來看，預估有五萬多人受惠，但請領過勞保老年給付、公保養老給付者，依舊不能加保就保。

勞動部也提到，現行勞工若要申請失業給付，需先向公立就業服務機構辦理求職登記，經過十四天推介就業，仍未能順利媒合到工作，才給失業給付，如今也修法將失業給付等待期條件，從十四天，縮短為七天。

此外，這次也修法簡化行政救濟層級，現行就保的被保險人或投保單位，對於就保核定的案件結果有爭議時，得先申請爭議審議，如果不服，再提起訴願，若再不服，則提行政訴訟，如今草案增訂審議結果視同訴願決定，如有不服時，得逕行提起行政訴訟。另也修法提高促進就業經費提撥比率，由現行就業保險年度應收保險費百分之十，提高至百分之廿。

至於本次修正草案何時送行政院審議？陳美女表示，明年會送行政院，目前為預告並收集各界意見的階段。

