【即時短評】老柯說沒空間 恰吉說有意見 賴卓還要蠻幹「不副署」？

六都任期最長！台南消防局長李明峯閃辭5天 晚間驚傳在旅館負傷送醫

今彩539第114304期 頭獎1注中獎

中央社／ 台北17日電

今彩539第114304期開獎，中獎號碼32、06、07、19、05；派彩結果，頭獎1注中獎，可得獎金新台幣800萬元。

貳獎317注中獎，每注獎金新台幣2萬元。

3星彩中獎號碼984，壹獎42注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼8530，壹獎15注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣 今彩539

