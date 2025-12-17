消滅B肝！醫界籲放寬健保藥物給付 健保署長陳亮妤：下周共擬會討論

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署長陳亮妤說，健保署已於今年10月2日邀集相關專家及團體討論共識，肝病藥物收案條件放寬為最近6個月内，曾在該院所「主或次」診斷為B肝帶原者或C肝感染者就醫2次以上者，並新增代謝性、酒精性肝炎，且肝纖維化F3以上病人，並依程序提至12月24日支付標準共擬會議討論。本報資料照片
世界衛生組織（WHO）宣示，全球應於2030年達到消除C肝目標，我國透過中央到地方跨部會合作，提前5年於今年達成消除C肝目標。衛福部今舉辦「台灣領航消除C肝」國際記者會，向世界宣告台灣的成就。專家表示，希望藉由C肝防治經驗，擴大B肝健保用藥給付，達到消滅B肝目標。健保署表示，針對放寬藥物給付，將於下周共擬會討論。

台大醫院副院長、消化系醫學會理事長高嘉宏說，依研究指出，無法獲得健保給付用藥的B肝患者，又被稱為「灰色地帶的病人」，若是屬於中高風險患者，經5至10年追蹤，相較低風險病人，每年仍約有1%患者罹患肝癌，但及早用藥控制病情，罹癌風險可降至0.2%。據統計，約有三成B肝帶原者，約30、40萬人屬於中高風險患者，應放寬健保用藥條件。

高嘉宏呼籲，政府應如C肝成立B肝辦公室，提供更多資源、挹注預算，放寬健保用藥給付，消化系醫學會日前已將新的給付條件建議送至健保署，並獲得健保署專家共識，目前正在評估成本效益。據了解，健保署將於下周共擬會討論，期盼讓灰色地帶的中高風險B肝患者都能獲得治療。

衛福部健保署長陳亮妤表示，健保署已於今年10月2日邀集相關專家及團體討論共識，收案條件放寬為最近6個月内，曾在該院所「主或次」診斷為B肝帶原者或C肝感染者就醫2次以上者，並新增代謝性、酒精性肝炎，且肝纖維化F3以上病人。

至於，給付項目及品質獎勵措施部分，將調升管理照護費及品質獎勵費支付點數，增加收案誘因；並調整申報追蹤管理的間隔時間及上限次數，以符合臨床照護實務運作，也將修正「腹部超音波檢查進步率」品質指標的獎勵基準(執行率>90%)，再新增失聯率為觀察指標。

陳亮妤說，為避免重複執行檢查，於追蹤管理期間執行CT、MRI可取代執行腹部超音波檢查，並可參用院外檢查結果。健保署將於115年總額預算額度內調整本方案各項支付點數，並估算定期檢查腹部超音波、甲種胎兒蛋白(AFP)對於總額一般服務預算的財務影響後，修訂方案內容，依程序提至12月24日支付標準共擬會議討論。

