消除C肝後消滅B肝！醫學會建議放寬用藥條件 健保署預計下周討論

世界衛生組織（WHO）宣示，全球應於2030年達到消除C肝的目標，我國中央到地方跨部會合作，提前5年於今年達成消除C肝目標。衛福部今舉辦「台灣領航消除C肝」國際記者會，向世界宣告台灣的成就。專家表示，我國病毒型肝炎分為B、C型肝炎，希望藉由C肝防治經驗，擴大B肝健保用藥給付，以達到消滅B肝的目標。

台大醫院副院長、消化系醫學會理事長高嘉宏表示，消除C肝，政府2017年起投注新藥給付、全面篩檢等資源，只要檢出C肝病毒就採無差別治療方式，甚至找出監所收容人、洗腎族群等C肝患者積極治療，以在短時間內治療8成患者，達成消滅C肝目標。

相較C肝病毒，B肝病毒特性僅能靠藥物控制，無法根除，希望藉C肝防治經驗，擴大B肝健保用藥給付，消滅B肝。高嘉宏說，B肝在治療藥物上，並沒有如C肝藥物，可在二至三個月內治癒98%、99％的患者，因此，B肝病人需長期用藥壓制病毒，慢慢減弱病毒複製能力，再配合病人逐漸增加抵抗力，讓B肝表面抗原消失，這在臨床上稱為「功能性痊癒」，病人就能停藥，也就是消滅B肝。

依流行病學估計，國內B肝帶原者超過百萬人，其中僅約四成，累積約60多萬名患者符合健保給付藥物治療。高嘉宏指出，健保給付用藥均有科學依據，但相比世界衛生組織（WHO）及國際治療指引較為嚴謹，導致治療患者人數較少，目前國際指引都希望放寬治療條件，讓更多患者獲得治療。

高嘉宏說，依研究指出，無法獲得健保給付用藥的B肝患者，又被稱為「灰色地帶的病人」，若是屬於中高風險患者，經5至10年追蹤，相較低風險病人，每年仍有約1%患者罹患肝癌，但及早用藥控制病情，罹癌風險可降至0.2%，據統計約有三成B肝帶原者，約30、40萬人屬於中高風險患者，應放寬健保用藥條件。

高嘉宏強調，政府應如C肝成立B肝辦公室，提供更多資源、挹注預算，放寬健保用藥給付，消化系醫學會日前已將新的給付條件建議送至健保署，並獲得健保署專家共識，目前正評估成本效益。據了解，健保署將於下周共擬會討論，盼讓灰色地帶的中高風險B肝患者能獲得給付。

真正消滅B肝，藥物只是其中一個方法。高嘉宏說，民眾仍需接種B肝疫苗，但最近美國總統川普政府提出不鼓勵新生兒接種B肝疫苗，此於10多年後恐引爆公衛危機，因此，美國相關專科學會等多在媒體發聲希望影響美國的決策，避免其他國家跟進，而我國疾管署已宣布會持續施打疫苗「這是好事」，避免過去40多年的努力付諸流水。

另，台灣癌症基金會近期進行問卷調查顯示，國人對B肝病識感及認知有所下降。高嘉宏呼籲，國人應加強對B肝的病識感及認知，才能及早發現與治療；B肝帶原者也應加入健保署BC肝照顧計畫，定期抽血、超音波檢查追蹤，若已有肝硬化等情形，應接受抗病毒藥物治療。

台大醫院曾研究指出，B肝患者肝硬化時接受抗病毒藥物治療，可降低六成罹癌機會。高嘉宏說，但仍有四成肝硬化患者會罹患肝癌，因此，在肝臟細胞被破壞前提早治療，這是放寬健保給付藥物條件的根本原因。至於，還有2成肝病為脂肪肝、代謝肝病等，民眾也需多加重視。

