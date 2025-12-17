「健康魔鏡」刷臉即知心血管風險 北榮六大團隊獲國家新創獎

台北榮總於第22屆國家新創獎評選表現亮眼，一舉榮獲六項大獎，成果涵蓋臨床新創、學研新創與智慧醫療等多元領域，充分展現以臨床需求為核心、結合科技研發與跨域合作的創新量能，相關研發成果獲得產官學界高度肯定。

本屆北榮獲獎橫跨心血管智慧監測、基因治療平台、精準病理診斷、腎臟醫療創新、急救教育革新，以及奈米藥物遞送等關鍵領域，從基礎研究、臨床應用到醫學教育，全面回應高齡化社會與精準醫療的發展趨勢。

臨床新創獎方面，北榮副院長李偉強帶領健康管理中心科主任張世霖團隊研發「健康魔鏡（FaceHeart CardioMirror）」，運用非接觸式生理量測技術，僅需短時間臉部掃描，即可零接觸評估多項心血管與生理風險指標，研究已刊登於國際SCI期刊，部分量測功能已取得美國FDA二級醫材認證，為高齡者與慢性病族群提供安全、便利的智慧健康監測新工具。

而由副院長曾令民及外科部一般外科及乳醫中心主治醫師黃其晟、病理檢驗部品保科主任許志怡帶領的乳醫團隊，攜手病理檢驗單位與產業夥伴，開發HER2免疫組織染色影像分析軟體，針對HER2-low與HER2-ultralow乳癌族群之AI免疫組織染色影像分析。

該軟體系統可有效解決現行IHC 0–1+判讀主觀性高與再現性不足的問題，透過AI影像分析精準量化HER2表現，協助臨床進行治療分層與決策，回應健保新藥納入後對精準診斷的臨床需求。

內科部腎臟科主治醫師黎思源團隊也成功研發「改良式腹膜透析植管手術」，突破傳統術式需等待傷口長時間癒合的限制，讓患者在術後僅一天內即可安全啟動腹膜透析治療。此創新技術不僅適用於曾經接受過腹部手術的患者，也有效縮短住院天數，降低整體醫療成本。相關研究成果已發表於多篇國際SCI期刊，並吸引多國腎臟專科醫師來台觀摩與學術交流，展現台灣在腹膜透析技術上的臨床實力與國際影響力。

在學研新創獎方面，醫學研究部基礎研究科主任鄭彥甫團隊建立「遺傳性聽損基因療法之臨床前平台」，開發具高內耳親和性的AAV新式載體，目標透過一次性基因修補恢復聽力與平衡功能，為遺傳性聽損與相關失智風險提供嶄新的治療策略。

教學部主任楊盈盈領軍的「北榮智救大師：急救訓練智慧革新方案」，整合ACLS APP與高擬真壓胸訓練模組，導入即時量測、AI回饋與量化評估機制，打造兼具線上模擬與實作回饋的混成式急救訓練系統，有效提升訓練標準化、臨床即戰力與教學可近性，並可推廣至偏鄉及資源有限場域。

另，醫學研究部細胞治療轉譯研究室副研究員楊逸萍團隊研發「創新基因小分子藥物遞送平台」，突破傳統病毒載體在安全性與應用上的限制，透過先進遞送系統所誘發之奈米粒子效應，提升小分子藥物與基因進入目標細胞的效率，展現於視網膜與神經退化疾病治療上的高度轉譯與產業化潛力。

北榮榮獲六項國家新創獎，不僅是對臨床與研究團隊長期投入創新的高度肯定，更彰顯以病人需求為出發點，結合智慧科技與跨域合作，推動具臨床價值與國際競爭力的醫療創新。未來，北榮將持續深化研究轉譯與國際鏈結，為民眾提供更安全、更優質、更精準的醫療照護。

