楊梅休息站動線優化卻塞 高公局延長開放路肩時段

中央社／ 台北17日電
國1楊梅休息站入口匝道附近自110年啟用後發生10多起事故，曾被稱為最危險休息站。聯合報記者翁唯真／攝影
國1楊梅休息站入口匝道附近自110年啟用後發生10多起事故，曾被稱為最危險休息站。聯合報記者翁唯真／攝影

國1楊梅休息站入口匝道附近自110年啟用後發生10多起事故，運安會建議優化動線，但交通部高公局近期調整後，反倒造成塞車。高公局今天說，將增加開放路肩、延長開放路肩時段因應。

國道1號楊梅休息站1月發生電動車撞上匝道分隔島釀4死4傷，國家運輸安全調查委員會除了公布事實資料報告後，還發布重大公路事故調查期間運輸安全通告，建議交通部高速公路局盡速研擬並執行相關優化措施。

不過，高公局近期完成動線調整後，反倒造成塞車，引發部分民眾抱怨。高公局對此透過文字訊息回應，楊梅休息站為現行五楊高架末端，未來為楊頭高架段起點，目前正辦理「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」設計及工程發包作業，為利用路人提早適應施工期間交維動線，及一併提升該處行車安全，因此辦理動線調整。

高公局表示，主要是將該路段2處分隔島減為1處，且擴大槽化區，降低車輛失控撞護欄島頭風險，高架車流調整為直接併入主線（速限由60提升為100公里），以避免超速；另進休息站車流由直接式改為須變換車道透過減速車道進入休息站，以提醒減速，降低行車風險。

高公局指出，楊梅休息站動線已於12月10日調整完成，民眾初期尚不適應且有車道縮減情形，為此已於國1「中壢轉接道-中壢」、「中壢-平鎮系統」增加開放路肩，及「楊梅休息站-湖口」延長開放路肩時段，作為因應措施。

高公局表示，將持續關注該路段平面及高架行車狀況，並透過資訊可變標誌即時顯示路況訊息，同時呼籲用路人尖峰時段行駛至中壢轉接道前，多留意相關資訊，若高架有壅塞時，建議高架車流改駛平面道路，平面車流亦避免行駛高架道路。

未來1周天氣3階段變化，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，受到東北季風影響，明天北東略降溫，迎風面有較大雨勢，周五、周六因南方...

世界衛生組織（WHO）宣示，全球應於2030年達到消除C肝的目標，我國中央到地方跨部會合作，提前5年於今年達成消除C肝目...

為減緩聘僱外籍家庭看護工的被照顧者家庭壓力，衛福部與勞動部推動「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息計畫」，衛福部今於勞動部就...

世界衛生組織（WHO）宣示，全球應於2030年達到消除C肝目標，我國透過中央到地方跨部會合作，提前5年於今年達成消除C肝...

台北榮總於第22屆國家新創獎評選表現亮眼，一舉榮獲六項大獎，成果涵蓋臨床新創、學研新創與智慧醫療等多元領域，充分展現以臨...

國1楊梅休息站入口匝道附近自110年啟用後發生10多起事故，運安會建議優化動線，但交通部高公局近期調整後，反倒造成塞車。...

