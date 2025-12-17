外籍看護擴大喘息服務 衛福部、勞動部再增列近1.7億支應

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
近年擴大喘息服務的需求與日俱增，具勞動部統計，今年截至8月的總執行經費已達6億242萬，衛福部以今年8月執行經費為基礎，推估至12月底本計畫總經費為9.2億。圖／聯合報系報資料照
為減緩聘僱外籍家庭看護工的被照顧者家庭壓力，衛福部勞動部推動「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息計畫」，衛福部今於勞動部就安基金委員會提案，增加兩部會於今年擴大喘息服務計畫各編列8820萬元，讓該計畫得以服務更多的人。

「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息計畫」自2020年12月起，聘有外籍看護工的被照顧者，若符合長照服務申請及給付辦法規定的補助對象，其家庭照顧者可申請喘息服務，不受30天空窗期的限制，並由衛福部、勞動部各支付該年度計畫總經費的50%。

然而近年擴大喘息服務的需求與日俱增，具勞動部統計，今年截至8月的總執行經費已達6億242萬，衛福部以今年8月執行經費為基礎，推估至12月底本計畫總經費為9.2億，較勞動部今年度計畫經費需再增加約8820萬，以符合聘僱外籍看護工個案的實際使用情形。

勞動部今召開就安基金委員會，勞動力發展署署長黃齡玉指出，該提案也得到就安委員們的支持，因此兩部會將各別編列8820萬元來支應本計畫的推動。

黃齡玉表示，今年擴大喘息服務所須經費成長不小，估計明年也會是一樣的情況，而80歲以上申請外籍看護工可免巴氏量表，申請案也大幅增加，兩部會之後也會提案擴充經費的編列，並檢視今明年度的執行狀況。

不過黃齡玉認為，對本計畫使用人次的增加是樂見的，代表越來越多雇主了解該計畫能讓外籍看護工得到喘息服務，這樣的現象也是當初設立該計畫之目的。

根據勞動部統計，今年1月到8月的喘息服務累計使用人次約72萬，而今年1月到10月的短照服務使用人次約98萬。

黃齡玉另提到，會中委員指出，近幾年性騷防治業務有增加趨勢，明年度編列的就安基金也應在性騷防治法業務上增員，地方人力也應該要擴充到所有性平業務，另包含淨零碳排公正轉型、移工留才久用等議題。

外籍看護 勞動部 衛福部 巴氏量表

