健康你我他／去斑搶救肌膚 滿足愛美天性

年輕時皮膚白皙透亮，在那個「一白遮三醜」的年代，占了很大的優勢。仗著這項優點，我一直輕忽保養防曬。

「歲月是把殺豬刀，刀刀催人老」，隨著時光的推移，昔日人人稱羨的臥蠶，漸漸成為眼袋，抬頭紋一條一條的增加，蘋果肌也失去光澤，白皙的臉龐像撒了芝麻，斑斑點點，每當攬鏡自照，不免自艾自憐。

幾個月前，一位同事在連假結束後，整個人容光煥發。她透露去做了醫美拉提，在她引介下，我也進了醫美診所。在舒適的諮詢室裡，播放著療癒的輕音樂，醫師列舉多項療程，有水飛梭、雷射、電波、音波、肉毒除皺等。每項解說都讓我心動。但這些療程所費不貲，掂掂自己的荷包，最後選擇皮秒雷射。

進行雷射時，微微刺痛，術後雖有局部泛紅，但很快就消退。醫囑術後生活作息要規律，暫時不泡溫泉，要加強保濕及防曬。

整個療程結束後，醫師推薦可用幾種抗老保養品，有胜肽、Q10之類。目前雖然還沒有呈現Q彈的水煮蛋肌，但是能把斑點掃除，我頗為滿意。

近年很多人進健身房鍛鍊肌力，或甩肉塑身，讓自己維持最佳狀態；也有人在能力範圍內，做醫美微調，讓自己心情愉悅、增加自信心，滿足愛美的天性。這些都是為了避免老態，延緩老化，各取所需，所以適度的利用醫美，也是無可厚非的。

