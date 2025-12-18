聽新聞
健康主題館／台北爺奶鬥牛舞 跳出健康與活力

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
北市隊伍「南港區部落魂～拉丁火鬥牛士傳奇」在「阿公阿嬤活力SHOW」全國總決賽中，奪新秀組銀牌獎。圖／北市衛生局提供
北市隊伍「南港區部落魂～拉丁火鬥牛士傳奇」在「阿公阿嬤活力SHOW」全國總決賽中，奪新秀組銀牌獎。圖／北市衛生局提供

國標舞融合原民舞讓人眼睛一亮，獲獎後受邀登台演出。圖／國健署提供
國標舞融合原民舞讓人眼睛一亮，獲獎後受邀登台演出。圖／國健署提供
鬥牛舞的節奏在會場炸開，一群身穿粉紅色拉丁舞衣的長者以舞步登場，隊伍中夾雜著身著原住民族服飾的成員。奔放的音樂響起，他們盡情揮灑出結合國標拉丁舞與原住民族舞蹈的熱情舞姿，形塑出鮮明新穎的舞台風格，展現台北市長者「活躍老化」的精神。

衛生福利國民健康署舉辦的「阿公阿嬤活力SHOW」全國總決賽中，這支來自台北市原住民長青學苑「南港區部落魂～拉丁火鬥牛士傳奇」的隊伍，與來自全台12縣市、19支隊伍同場競技，首次進軍全國就勇奪新秀組銀牌獎，成為全場焦點之一。

國標融合原民舞 跳出新風貌

「南港區部落魂」由30位學員組成，年齡橫跨60至85歲，最高齡者為一名85歲耆老。指導老師林心瀛表示，國標拉丁舞源自拉丁美洲原民文化，與台灣原住民族舞蹈在節奏、肢體語言及精神上，有諸多相通之處，因此在編舞時刻意融入原住民族豐收意象，設計捕魚、採果、獻舞等情境，打造一齣屬於部落的類音樂劇，同時也呈現長者的身體活動。

林心瀛也分享，團隊自今年三月啟動備賽，五月參加台北市政府衛生局舉辦的市級競賽後，即進入密集訓練期，由原本每周一次增加為每周四次，許多學員更主動相約練習，投入程度令她感動不已。不僅舞台表現日益成熟，不少人原本的腰痠背痛與肢體不協調，也在持續身體活動中逐漸改善。

銀髮族活出自信 愈跳愈漂亮

69歲的阿美族學員陳吳秀美笑說，年輕時因「同手同腳」在部落跳舞常被嫌棄，如今在老師耐心帶領下，不僅站上全國舞台，還找回自信。跳舞後睡眠品質提升，精神變好，家人朋友都說她「愈來愈漂亮」。目前她也參加體能課與氣功課程，鼓勵同齡族群多出門活動，「別把時間全留給電視」。

「我最大的收穫，是成功減重8公斤。」66歲的陳秀香於去年五月加入舞蹈班，起初因節奏太快常跟不上，但透過拉筋、有氧訓練與反覆練習，體力逐漸提升，每次舞動起來都感到心情愉悅，「踏出第一步，就會發現跳舞是一件快樂的事。」

今年度全國總決賽中，台北市「信義區永安銀髮樂活隊」、「內湖區碧湖太鼓隊－鼓動肌活力」及「南港區部落魂～拉丁火鬥牛士傳奇」三支代表隊，一舉奪下常勝組金牌與新秀組兩面銀牌，寫下「一金二銀」佳績，獲獎數為全國之冠。

台北市政府衛生局長黃建華表示，台北市65歲以上人口比率全國最高，市府持續推動長者健康檢查、營養諮詢、健康促進課程與活動，也邀請社區長者每年一起組隊參加活躍老化競賽，期盼讓長者在熟悉的環境中「老得健康、活得精彩」。

台北 長輩 衛生局 原住民族 音樂劇 阿美族 銀髮族 健康檢查 高齡者

健康主題館／台北爺奶鬥牛舞 跳出健康與活力

