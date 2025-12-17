未來1周「3波東北季風接力」 明天北東溫度略降、3地防大雨
未來1周天氣3階段變化，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，受到東北季風影響，明天北東略降溫，迎風面有較大雨勢，周五、周六因南方雲系北移全台有雨，周日及下周三接連2波東北季風增強，迎風面水氣再增加。
鄭傑仁說，未來1周受3波東北季風影響，首波東北季風於今天增強，明（18日）起影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有短暫雨，且有較大雨勢，桃園以北、花東、恆春半島有零星短暫降雨，新竹以南則為多雲到晴。
周五、周六（19、20日）東北季風減弱，但受到南方雲系北移影響，南部水氣增加，等於全台各地都有局部短暫降雨。
第2波東北季風於周日（21日）增強，下周一（22日）起影響，桃園以北、宜花、恆春半島有局部短暫降雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部較大雨勢，台東有零星雨。
下周二（23日）東北季風減弱，但基隆北海岸、宜花有局部短暫降雨，大台北山區、台東、恆春半島有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴。
下周三（24日）第3波東北季風增強，降雨範圍擴大，桃園以北、宜花、恆春半島有局部短暫降雨，台東有零星雨，其他為多雲的天氣。
溫度部分，鄭傑仁指出，未來1周北部、宜蘭低溫約15至19度，東北季風增強時間，高溫約21至23度，中南部周五、周六高溫略降為21至23度，其他時間高溫約25至29度，早晚溫差較大。
鄭傑仁提及，周五至周六中部以北、宜花3500公尺以上高山有降雪機率；明天中南部有局部霧或低雲，提醒民眾留意。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言