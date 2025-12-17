快訊

未來1周「3波東北季風接力」 明天北東溫度略降、3地防大雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到東北季風影響，明天北東略降溫，迎風面有較大雨勢。聯合報系資料照
受到東北季風影響，明天北東略降溫，迎風面有較大雨勢。聯合報系資料照

未來1周天氣3階段變化，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，受到東北季風影響，明天北東略降溫，迎風面有較大雨勢，周五、周六因南方雲系北移全台有雨，周日及下周三接連2波東北季風增強，迎風面水氣再增加。

鄭傑仁說，未來1周受3波東北季風影響，首波東北季風於今天增強，明（18日）起影響，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有短暫雨，且有較大雨勢，桃園以北、花東、恆春半島有零星短暫降雨，新竹以南則為多雲到晴。

周五、周六（19、20日）東北季風減弱，但受到南方雲系北移影響，南部水氣增加，等於全台各地都有局部短暫降雨。

第2波東北季風於周日（21日）增強，下周一（22日）起影響，桃園以北、宜花、恆春半島有局部短暫降雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部較大雨勢，台東有零星雨。

下周二（23日）東北季風減弱，但基隆北海岸、宜花有局部短暫降雨，大台北山區、台東、恆春半島有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴。

下周三（24日）第3波東北季風增強，降雨範圍擴大，桃園以北、宜花、恆春半島有局部短暫降雨，台東有零星雨，其他為多雲的天氣。

溫度部分，鄭傑仁指出，未來1周北部、宜蘭低溫約15至19度，東北季風增強時間，高溫約21至23度，中南部周五、周六高溫略降為21至23度，其他時間高溫約25至29度，早晚溫差較大。

鄭傑仁提及，周五至周六中部以北、宜花3500公尺以上高山有降雪機率；明天中南部有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

東北季風 低溫 降雪

