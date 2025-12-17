紅心字會獲「復能自立獎」 園藝治療打造高齡綠色照護

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
中華民國老人福祉協會理事長韓春菊（右三）肯定紅心字會將復能過程從過去「枯燥的苦差事」轉化為「有尊嚴且愉快的重建」。圖／紅心字會提供
台灣社會面臨超高齡化挑戰，失智與失能長者照護成為重要議題。紅心字會打破傳統枯燥的復健模式，將「園藝治療」概念導入興隆老人日間照顧中心，以植物為媒介，成功打造出創新的「綠色照護藍圖」，獲得老人福祉協會指定頒發「復能自立獎」的專業肯定，這項服務讓長者重拾生活樂趣。

紅心字會推動的「植感幸福，綠意復能」計畫，在興隆老人日間照顧中心實施，以非藥物性介入，透過與植物的互動，對長輩進行認知功能與手部精細動作的刺激，同時改善情緒狀態與社交參與。

內容聚焦園藝活動對長輩認知功能、手部精細動作、情緒狀態與社交參與之可能影響，並規劃搭配標準化評估工具進行課程前後觀察，由園藝治療師擔任課程設計與帶領核心，依長輩身心狀況設計循序漸進的園藝活動內容，結合職能治療師、護理人員的專業，以及照服員第一線照顧經驗，在跨專業團隊合作下，共同建構具結構性、可執行且兼顧安全與生活參與，讓長者能重拾生活的樂趣與成就感，促進身心健康。

中華民國老人福祉協會理事長韓春菊給予高度肯定，韓春菊表示園藝治療成功地將復能過程從過去「枯燥的苦差事」轉化為「有尊嚴且愉快的重建」，讓長者在操作與照護植物的過程中，重新獲得成就感與自我價值。

紅心字會秘書長李顯文表示，將自然融入日常照顧的生活取向，其活動從單次體驗，轉化為具明確目標、評估指標與執行時程的照護方案，為日照中心非藥物性介入模式提供實務參考，未來，除了園藝治療外，紅心字會也將規劃陸續導入「音樂治療」、「瑜珈」甚至是「頌缽」與「靜坐」等多元非藥物性方案。目標是透過持續的觀察與評估，不斷精進照護品質，最終陪伴失智與失能的長輩，在熟悉的環境中，穩定地參與生活，朝向更有尊嚴與自信的生活目標邁進。

紅心字會打破傳統枯燥的復健模式，將「園藝治療」概念導入興隆老人日間照顧中心。圖／紅心字會提供
