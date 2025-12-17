奈良美智在台首檔攝影展 20日台北華山園區登場

日本藝術家奈良美智日前在嘉義啟動「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展覽，而他也將在台北華山舉辦他在台灣的首檔攝影展，其中會呈現他在台灣的旅行記憶，展覽20日起跑，採免費預約入場。

奈良美智自2002年起便發表攝影作品，他透過主辦單位分享此次攝影展初衷，「這些是根據我的價值觀所拍攝的作品。展示了感性的、歷史性與紀念性的各種影像，希望大家可以來欣賞透過我的視線定格下來的世界。」

「All Within the Detour ―繞遠路的風景― 台灣・北海道・庫頁島」由大鴻藝術與奈良美智基金會主辦，將展出162幅作品，呈現奈良美智在台灣、日本北海道、俄羅斯庫頁島的紀錄，在已釋出展覽視覺中，可見奈良美智穿著藍白拖踩在沙灘上的視角，奈良美智今天更透過社群平台Threads搶先分享佈展中的展場景象。

「All Within the Detour ―繞遠路的風景―台灣・北海道・庫頁島」奈良美智攝影展，將在華山1914文化創意園區紅磚區西五館登場，展期為2025年12月20日至2026年1月25日，採免費入場，需提前預約。

商品推薦