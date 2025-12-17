快訊

朱孝天被F4除名！「流星花園」推手柴智屏直言：荒謬又不尊重

政院說話了！稱若法案違反3原則 卓揆將考慮「不副署」守護憲法

全台「接招」迎雨！未來1周3波東北季風來襲 明降溫3地防大雨

勞動部續優化移工直聘制度 就安基金擴大支援喘息服務

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
衛福部分析2025年1-8月聘僱外看使用擴大喘息服務數急遽增長，外看使用擴大喘息服務累計經費約達6億242萬元，2025年1-8月單月執行經費平均為7,528萬元。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
衛福部分析2025年1-8月聘僱外看使用擴大喘息服務數急遽增長，外看使用擴大喘息服務累計經費約達6億242萬元，2025年1-8月單月執行經費平均為7,528萬元。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

勞動部17日下午召開就安基金委員會議，會後由勞動部勞發署長黃齡玉轉述。她提到，移工直聘制度將持續優化，落實國際規範公平招募趨勢。另就安基金預算編列，聚焦補助喘息服務8,821萬元、促進青年及中高齡就業、淨零碳排公正轉型、防治性騷等。

黃齡玉表示，移工「直聘」的部分，勞動部將多方聽取產學界的聲音。勞動部長洪申翰於會中提到，要落實「公平招募」的國際趨勢，並優化海內外直聘程序。此點連結到「跨國勞動力引進方案」之中，「強化政府效能」的部分，以及在海外增設據點，將透過政府角色提升作為，創造勞雇雙贏。

有關明年度就安基金預算編列，黃齡玉說，與會委員關切促進青年及中高齡就業、淨零碳排公正轉型、移工留才久用、《職場性騷擾防治法》業務推動需要再增員等議題。此外，台商回台、製造業加薪2,000元須繳納就業安定費，屆時將依程序完成法制發布。

衛福部在會中提案，希望由就安基金補助衛福部2025年度「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計畫」增加經費約8,821萬元。

衛福部說明，「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計畫」，由衛福部長照服務發展基金、勞動部就業安定基金共同分攤支應，由兩部會各支付當年度計畫總經費之50%。衛福部已獲勞動部同意2025年度計畫經費約3億7,291萬元。

衛福部分析2025年1-8月聘僱外看使用擴大喘息服務數急遽增長，外看使用擴大喘息服務累計經費約達6億242萬元，2025年1-8月單月執行經費平均為7,528萬元。

衛福部指出，截至8月之總執行經費為6億224萬元中，應由衛福部及勞動部各支應3億112萬元，已接近勞動部本年度之補助經費（3億7,291萬元），且本計畫尚未執行完畢，尚有向就業安定基金提報增編需求，需再增加約8,821萬元。

勞動部勞發署長黃齡玉（中）轉述就安基金委員會。記者歐芯萌／攝影
勞動部勞發署長黃齡玉（中）轉述就安基金委員會。記者歐芯萌／攝影

勞動部 衛福部

延伸閱讀

外籍看護喘息服務 勞動部、衛福部增編1.7億經費

勞動部外送保底機制出爐！外送員每筆訂單基本報酬不得低於45元

外送員專法關鍵條文卡關！1.25倍最低工資 勞動部不排除再提1機制

人呢？立委質詢赫見勞動部長未到 韓國瑜急向學生解釋：第一次發生

相關新聞

未來1周「3波東北季風接力」 明天北東溫度略降、3地防大雨

未來1周天氣3階段變化，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，受到東北季風影響，明天北東略降溫，迎風面有較大雨勢，周五、周六因南方...

高鐵系統異常…立委爆「人為誤剪光纖」 高鐵澄清：竣工圖與現實不符

立委王鴻薇今爆出，高鐵12月2日出現通訊系統異常導致班此誤點，隔天再發生行駛列車外側蓋板噴飛。高鐵公司說明，在進行行控中...

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

氣象署表示，明天東北季風影響，北北基宜要留意局部較大雨勢；19、20日雖然東北季風減弱，但水氣不減反增，全台都有局部短暫...

日本人熊衝突頻傳 台灣會不會步上後塵？周末講座深入剖析

近來日本人熊衝突頻傳，今年至11月初，全國死傷人數已超過200人，更有13人不幸死亡。台灣也有黑熊，人熊衝突事件雖不若日...

「大S流感逝世」奪疫苗十大新聞之首 李秉穎：流感非感冒劑症狀要注意

台灣疫苗推動協會今公布「2025疫苗十大新聞」，其中「大S逝世掀流感疫苗搶打潮」獲第一。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示...

「久坐」不只腰痠背痛 還會情緒低落…試著走路、做家務提升心情

長期久坐恐因姿勢不良導致腰椎壓迫，導致腰痠背痛甚至脊椎傷害。董氏基金會提醒，久坐也會對焦慮、憂鬱及活力有顯著的影響，根據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。