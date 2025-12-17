勞動部續優化移工直聘制度 就安基金擴大支援喘息服務

勞動部17日下午召開就安基金委員會議，會後由勞動部勞發署長黃齡玉轉述。她提到，移工直聘制度將持續優化，落實國際規範公平招募趨勢。另就安基金預算編列，聚焦補助喘息服務8,821萬元、促進青年及中高齡就業、淨零碳排公正轉型、防治性騷等。

黃齡玉表示，移工「直聘」的部分，勞動部將多方聽取產學界的聲音。勞動部長洪申翰於會中提到，要落實「公平招募」的國際趨勢，並優化海內外直聘程序。此點連結到「跨國勞動力引進方案」之中，「強化政府效能」的部分，以及在海外增設據點，將透過政府角色提升作為，創造勞雇雙贏。

有關明年度就安基金預算編列，黃齡玉說，與會委員關切促進青年及中高齡就業、淨零碳排公正轉型、移工留才久用、《職場性騷擾防治法》業務推動需要再增員等議題。此外，台商回台、製造業加薪2,000元須繳納就業安定費，屆時將依程序完成法制發布。

另衛福部在會中提案，希望由就安基金補助衛福部2025年度「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計畫」增加經費約8,821萬元。

衛福部說明，「聘僱外籍看護工家庭使用擴大喘息服務計畫」，由衛福部長照服務發展基金、勞動部就業安定基金共同分攤支應，由兩部會各支付當年度計畫總經費之50%。衛福部已獲勞動部同意2025年度計畫經費約3億7,291萬元。

衛福部分析2025年1-8月聘僱外看使用擴大喘息服務數急遽增長，外看使用擴大喘息服務累計經費約達6億242萬元，2025年1-8月單月執行經費平均為7,528萬元。

衛福部指出，截至8月之總執行經費為6億224萬元中，應由衛福部及勞動部各支應3億112萬元，已接近勞動部本年度之補助經費（3億7,291萬元），且本計畫尚未執行完畢，尚有向就業安定基金提報增編需求，需再增加約8,821萬元。 勞動部勞發署長黃齡玉（中）轉述就安基金委員會。記者歐芯萌／攝影

