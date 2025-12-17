快訊

朱孝天被F4除名！「流星花園」推手柴智屏直言：荒謬又不尊重

政院說話了！稱若法案違反3原則 卓揆將考慮「不副署」守護憲法

全台「接招」迎雨！未來1周3波東北季風來襲 明降溫3地防大雨

國際管制員與駕駛員飛安作業研討 確保我國飛航國際標準

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

駕駛艙內的飛行員與管制席上的航管員各自身處不同情境、彼此看不見對方，要如何有效溝通，安全完成每一次起降？飛航管制員協會本週邀請百餘位國內外專家及飛行員、航管員，就實務作業研討，希望深化彼此合作，追求更高的安全水準。

由管制員協會舉辦的「2025年國際飛航管制員與駕駛員作業研討會」15、16日連續兩天舉行，協會理事長陳妍君表示，此次研討會主要目的，就是讓駕駛員與管制員對於彼此的操作程序、系統能力、作業限制等能有更深入的理解與認知，希望藉此達成雙方作業安全零縫隙。

民航局副局長林俊良也應邀致詞，他表示，面對航行量逐步增長、新科技及新程序的引進，對管制員及駕駛員都是改變與挑戰。我國雖然還不是ICAO的成員，但一直致力於符合ICAO制定之規範，並積極與各國分享我國在飛安監理及航管等面向的實務經驗與成果，對國際民航安全著有貢獻。

林俊良也承諾，民航局將持續確保我國的飛行與航管作業符合國際標準，支持航空公司駕駛員與總臺飛航管制員進行跨域交流合作，成為第一線航空從業人員最堅實的後盾。

此次研討會特別邀請國際飛航管制員協會聯盟駐ICAO聯絡官David Perks進行專題演講，介紹ICAO為提升全球飛安，未來將推動之關鍵措施，包含全球衛星導航系統之干擾緩解措施、航空人員之心理健康及同儕支持、認知疲勞管理、證照及人員訓練以及太空運輸之整合等寶貴資訊。

研討會也由駕駛員分享使用標準儀器離/到場程序術語「CLIMB/DESCEND VIA SID/STAR」於美國及澳洲等地飛航的經驗，說明如何飛行以符合程序之限制，並探討可能的風險及管理措施；另外，也針對航機實施目視進場(Visual Approach)主題進行討論，深入交流相關作業對駕駛員在駕艙內工作量的影響，以及管制員如何更好的協助駕駛員順利進場並安全降落。

研討會參與者也實地參訪民航局飛航服務總臺北部飛航服務園區航管作業室以及長榮航空公司，先由管制員展示我國航管作業及相關系統的發展，再透過駕駛員以航空公司模擬機實際進行操作說明及實地討論，經由實地參訪增進與會者對研討議題的理解，讓與會者能有紮實的情境理解與感受。

陳妍君表示，為期2天的研討會在各國管制員及國籍駕駛員跨專長的熱烈分享與討論下，展現我國民航專業領域對飛安的執著，以及與全球及區域民航協同合作的決心，充分將跨國飛航安全的努力實現提升至更高的層次。

ICAO 民航局 飛安

延伸閱讀

國際無人機與AAM論壇登場 民航局：調整法規、推動雙邊認證接軌國際

無人機註冊量已突破3.9萬架 民航局規劃簡化操作證級別

新一代航空情報服務系統上線 打造我國「航空版Google Map」

醉漢鬧機艙！台灣虎航名古屋返台延飛 航警強制帶離

相關新聞

未來1周「3波東北季風接力」 明天北東溫度略降、3地防大雨

未來1周天氣3階段變化，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，受到東北季風影響，明天北東略降溫，迎風面有較大雨勢，周五、周六因南方...

高鐵系統異常…立委爆「人為誤剪光纖」 高鐵澄清：竣工圖與現實不符

立委王鴻薇今爆出，高鐵12月2日出現通訊系統異常導致班此誤點，隔天再發生行駛列車外側蓋板噴飛。高鐵公司說明，在進行行控中...

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

氣象署表示，明天東北季風影響，北北基宜要留意局部較大雨勢；19、20日雖然東北季風減弱，但水氣不減反增，全台都有局部短暫...

日本人熊衝突頻傳 台灣會不會步上後塵？周末講座深入剖析

近來日本人熊衝突頻傳，今年至11月初，全國死傷人數已超過200人，更有13人不幸死亡。台灣也有黑熊，人熊衝突事件雖不若日...

「大S流感逝世」奪疫苗十大新聞之首 李秉穎：流感非感冒劑症狀要注意

台灣疫苗推動協會今公布「2025疫苗十大新聞」，其中「大S逝世掀流感疫苗搶打潮」獲第一。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示...

「久坐」不只腰痠背痛 還會情緒低落…試著走路、做家務提升心情

長期久坐恐因姿勢不良導致腰椎壓迫，導致腰痠背痛甚至脊椎傷害。董氏基金會提醒，久坐也會對焦慮、憂鬱及活力有顯著的影響，根據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。