國際管制員與駕駛員飛安作業研討 確保我國飛航國際標準

駕駛艙內的飛行員與管制席上的航管員各自身處不同情境、彼此看不見對方，要如何有效溝通，安全完成每一次起降？飛航管制員協會本週邀請百餘位國內外專家及飛行員、航管員，就實務作業研討，希望深化彼此合作，追求更高的安全水準。

由管制員協會舉辦的「2025年國際飛航管制員與駕駛員作業研討會」15、16日連續兩天舉行，協會理事長陳妍君表示，此次研討會主要目的，就是讓駕駛員與管制員對於彼此的操作程序、系統能力、作業限制等能有更深入的理解與認知，希望藉此達成雙方作業安全零縫隙。

民航局副局長林俊良也應邀致詞，他表示，面對航行量逐步增長、新科技及新程序的引進，對管制員及駕駛員都是改變與挑戰。我國雖然還不是ICAO的成員，但一直致力於符合ICAO制定之規範，並積極與各國分享我國在飛安監理及航管等面向的實務經驗與成果，對國際民航安全著有貢獻。

林俊良也承諾，民航局將持續確保我國的飛行與航管作業符合國際標準，支持航空公司駕駛員與總臺飛航管制員進行跨域交流合作，成為第一線航空從業人員最堅實的後盾。

此次研討會特別邀請國際飛航管制員協會聯盟駐ICAO聯絡官David Perks進行專題演講，介紹ICAO為提升全球飛安，未來將推動之關鍵措施，包含全球衛星導航系統之干擾緩解措施、航空人員之心理健康及同儕支持、認知疲勞管理、證照及人員訓練以及太空運輸之整合等寶貴資訊。

研討會也由駕駛員分享使用標準儀器離/到場程序術語「CLIMB/DESCEND VIA SID/STAR」於美國及澳洲等地飛航的經驗，說明如何飛行以符合程序之限制，並探討可能的風險及管理措施；另外，也針對航機實施目視進場(Visual Approach)主題進行討論，深入交流相關作業對駕駛員在駕艙內工作量的影響，以及管制員如何更好的協助駕駛員順利進場並安全降落。

研討會參與者也實地參訪民航局飛航服務總臺北部飛航服務園區航管作業室以及長榮航空公司，先由管制員展示我國航管作業及相關系統的發展，再透過駕駛員以航空公司模擬機實際進行操作說明及實地討論，經由實地參訪增進與會者對研討議題的理解，讓與會者能有紮實的情境理解與感受。

陳妍君表示，為期2天的研討會在各國管制員及國籍駕駛員跨專長的熱烈分享與討論下，展現我國民航專業領域對飛安的執著，以及與全球及區域民航協同合作的決心，充分將跨國飛航安全的努力實現提升至更高的層次。

商品推薦