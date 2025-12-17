台灣數位社會新里程碑 數位憑證皮夾App今啟動試營運

數發部今（17）日下午正式發表「數位憑證皮夾」App與六大試營運場域，期透過公私協作簡化民眾生活及提升數位服務效率，為民眾打造一個安全、便利且兼顧隱私保護的數位信任環境。

現代社會，為了確認民眾身份，往往需要民眾出具身分證、健保卡或者駕照等實體證件。舉例來說，民眾到超商領包裹，就必須出具自己的身分證，讓店員確認自己沒有拿錯商品，但在民眾出示身份證件的同時，往往伴隨著個資外洩的風險。

所謂的「數位憑證皮夾」，是一種數位認證身份的方式。舉例來說，當民眾訂購的貨品抵達超商時，超商可以給予民眾一個領貨的手機QR Code，民眾到超商領貨時，只要出具這個QR Code，就可以完成取貨，減少個資外洩的可能性。

數發部長林宜敬指出，民眾時常需要出示各式證件以驗證資格，但也伴隨著個資外洩的隱憂。對此，數位憑證皮夾透過「選擇性揭露」技術，讓民眾僅需提供必要資訊，真正落實「該給的才給，不該給的一個都不多」的隱私保障。林宜敬表示，數位憑證皮夾採用國際標準，這不僅是台灣數位轉型的重要里程碑，更是打造未來便利、互通數位社會的堅實基石。

數發部指出，「數位憑證皮夾」應用情境多元，可涵蓋數位通行、租車、畢業求職、超商領貨、訪客管理及行動申辦等情境。其中，與民眾生活最緊密的「超商領貨」服務，三大電信業者以及全家便利商店已率先上線；7-ELEVEN亦已於特定門市（道生、松高、宏泰）啟動服務，並預計於12月24日擴大至全台門市投入試營運。透過數位憑證皮夾將隱私保護與資訊安全無縫融入日常，不僅大幅提升便利性，更完整呈現了未來智慧生活的多元樣貌。

目前「數位憑證皮夾」只先在國內營運，不過，因為「數位憑證皮夾」的設計是採取國際標準，未來，透過外交合作，如果其他國家承認我們的數位證件效力，當民眾到國外出示「數位憑證皮夾」App時，也能夠以此證明自己的身份。

數發部自去年8月啟動「數位憑證皮夾」計畫，不僅是單純的便民服務，更是奠定未來數位社會的重要基石。數發部承諾，未來將開放相關原始碼，並誠摯邀請政府機關、企業及軟體開發者自由採用、擴充與創新，以發展更多的數位憑證應用服務，共同建構一個更完善的數位憑證皮夾生態系，讓台灣邁向更智慧、安全與便利的數位未來。

