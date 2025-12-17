輪椅族被淡水客運司機拒載 新北交通局：最高罰9萬元

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北淡水公車862路線昨發生行車糾紛，企業講師胡庭碩表示，昨天下班搭公車回家，卻被司機拒絕載客。記者江婉儀／攝影

新北淡水公車862路線昨發生行車糾紛，企業講師胡庭碩表示，昨天下班搭公車回家，卻被司機拒絕載客。業者反駁，司機基於安全問題拒絕，不是不服務乘客。新北交通局表示，依未落實教育訓練傳達各站及駕駛進行裁罰。而拒載身障者最高可罰9萬元。

胡庭碩平時靠電動車代步，昨天下午約3點50分至4點半期間，忙完工作先離開工作地點，準備搭862公車先回家，不料被當時值班的司機拒絕載客，司機接到主管電話請他載客也都拒絕，甚至對著電話大罵「要罰我9萬就罰，老子不幹了我最大」，接著司機準備開車離開，胡庭碩認為司機不該拒絕載客，停留在公車前約10秒後，因公車不斷向他靠近才把電動車騎到旁邊。

胡庭碩表示，該司機在跟他爭執期間，還用麥克風廣播煽動車內乘客咒罵他，司機當時說「都是這個殘障害的，讓我無法開車，故意擋住大家」，司機還把乘客都趕下車，自己把車開走。10分鐘後下一班公車的司機將所有人載走，卻有其他乘客想阻止他上車，要求他去搭計程車，所幸第二位司機保護他上車，順利抵達淡水捷運站。

胡庭碩表示，公車是每個人都能上，不應該要求輪椅族要去搭計程車，這是趕時間的人需要選擇的交通工具。

交通局表示，如果這輛電動代步車已在該客運公司教育訓練演練過，且未告知沒有不符，且被拒載當日，當事人卻能搭乘下一班公車，應該就需認可此款電動代步車可上該公車。此案交通局依未落實教育訓練傳達各站及駕駛進行裁罰。而拒載身障者最高可罰9萬元。

淡水客運表示，經了解後，當時開車司機稱，同款電動代步車曾發生側翻狀況，若發生意外，駕駛都有責任，針對行車安全有所堅持。因電動車不是輪椅，安全扣可能無法扣上，加上胡先生3年前就曾經在欣欣客運發生側翻意外，及北海岸的路線彎彎繞繞，司機基於安全問題拒絕，不是不服務乘客。

針對謾罵問題，業者反駁，實際上是乘客因為溝通時間太久，對胡先生有怨言，司機員去安撫乘客情緒不要太激動，當和事佬的角色，並非如胡先生所言。

新北淡水公車862路線昨發生行車糾紛，企業講師胡庭碩（左一）表示，昨天下班搭公車回家，卻被司機拒絕載客。圖為等車示意圖。記者江婉儀／攝影

