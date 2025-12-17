30歲高度近視男短期度數飆升 白內障竟提早報到

一名30多歲教師原本就高度近視1200度，短時間內更飆升到1800度，重配眼鏡也未見改善，竟是早發性白內障。醫師提醒，成年後若度數明顯增加是警訊，尤其高度近視族群更要小心。

現代人3C產品不離身，白內障已經不再是老年人專利，過去白內障常出現在60歲以上族群，但開業眼科總院長吳孟憲今天透過新聞稿指出，臨床上觀察，近10年來觀察診間年輕型白內障案例明顯增加約4到5倍以上，在40到50歲族群中越來越常見。

其中以高度近視患者最為常見，吳孟憲舉例如診間案例，一名35歲教師在短時間內度數從1200度飆升至1800度，前往眼鏡行多次重新配鏡仍無法改善視線模糊的情況，後來經眼科檢查才發現，真正原因是水晶體混濁引起的「早發性白內障」。

吳孟憲說，高度近視者早期的白內障症狀通常不明顯，患者可能會感覺視線略微模糊、夜間燈光容易出現光暈，或對比度下降，但在白天或明亮環境下，看起來視力仍然正常，因此常被誤以為只是近視加深。

不少高度近視者從小度數累積快速，吳孟憲指出，加上現代人電子產品使用時間長、夜間光線刺激多，水晶體長期負荷遠超過一般族群，使得白內障可能在40到50歲就提早報到。

吳孟憲提醒，許多小朋友在國小階段就已有400到600度的近視問題，更是未來可能發生早發性白內障的高風險族群。

高度近視除了容易引發白內障，吳孟憲強調，也可能帶來黃斑部病變、視網膜剝離等併發症，民眾一旦出現視覺品質下降，就應及早評估與追蹤，高度近視族群應將視力健檢列為「年度必做」的健康檢查項目之一，為未來保留更好的生活便利性。

