未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

氣象署表示，明天東北季風影響，北北基宜要留意局部較大雨勢；19、20日雖然東北季風減弱，但水氣不減反增，全台都有局部短暫陣雨；21至24日又有2波東北季風接力，迎風面有局部短暫雨。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，花東、桃園以北地區有零星短暫雨，新竹以南為多雲到晴。

鄭傑仁表示，19、20日東北季風減弱，但南方雲系北移，各地都有局部短暫陣雨；21日東北季風再增強，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率；22日東北季風影響，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨。

23日東北季風減弱、雨勢減小，基隆北海岸、宜蘭地區有局部短暫雨，大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨；24日再一波東北季風增強，桃園以北、東半部及恆春半島易有局部短暫雨，新竹以南為多雲。

溫度部分，鄭傑仁說，未來一周各地低溫變化不大，約15至19度。高溫部分，北部、宜蘭易受東北季風增強、減弱影響，明天高溫下降至21到23度，東北季風減弱時會略為回升1、2度，再增強時又降回21至23度。

鄭傑仁提到，中南部地區主要在19、20日因水氣偏多，高溫明顯下降至22到24度，其他時間大致可維持在25至29度；但夜晚清晨因輻射冷卻，可能會較15至19度再低1、2度，要留意日夜溫差。

鄭傑仁提醒，明天清晨中南部地區易有低雲或局部霧，影響能見度；19、20日若溫度及水氣能配合，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪或結冰的機率。

